高雄市長民調柯志恩微幅落後緊追 黃國昌：黨意立委賴瑞隆完全不及格

年底地方選舉進入倒數，民眾黨主席黃國昌今天說，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的表現完全不及格，過去在立法院就是民進黨的禁衛軍，最近又被爆出收受雲豹能源政治獻金，「我講一句比較不客氣的話，他比較像是光電業者養在立法院裡面的小弟。」

聯合報今天公布高雄市長最新民調，賴瑞隆以四成支持度領先國民黨對手柯志恩的三成三，二成六選民未決定；四成九選民看好賴瑞隆當選，也高於看好柯志恩的二成一。此外，鋒燦傳媒今天也公布高雄市長民調，賴瑞隆則以47.8%支持度領先柯志恩的27.4%。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說尊重各家民調結果，然而在選舉過程當中，民調文宣化、武器化的現象很普遍，「就以我在立法院觀察的表現，賴瑞隆基本上就是民進黨的禁衛軍，從我的標準來看是完全不及格」，賴瑞隆經常帶著助理準備的稿子還唸錯，例如立法院在討論兒虐的議題，卻在台上在講毒駕的議題。

黃國昌指出，反觀柯志恩問政溫和理性又犀利，就如同上周在電視辯論會的表現，現在出現一些過度包裝的行銷，顯然是完全沒有掌握實際狀況。

黃國昌表示，賴瑞隆近期被爆出收受雲豹能源政治獻金，過去在立法院從記者會、公聽會、推動法按到質詢內容，全部都在幫光電業者圍事，「他比較像是光電業者養在立法院裡面的小弟，人家給你錢要你做什麼就做什麼」，民眾黨前主席柯文哲昨天在高雄輔選時也說，按照他的標準就是直接先羈押禁見1年。

黃國昌說，賴瑞隆在立法院做的事情，其實還不是只有這樣而已，包括賴瑞隆在內的多名民進黨立委，兩度在立法院提案修正外役監條例，就是要為前高雄縣橋頭鄉長李清福修法，此人在2017年貪汙被判刑確定，由於是累犯不符合外役監條件，2020年修法通過後馬上到外役監服爽牢，現在則是賴瑞隆農田水利後援會的會長。

黃國昌還說，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱志偉曾經提案修正刑事訴訟法，當時也是要幫一位引進中資炒股的人進行個案式修法，自己當時要求提案立委好好說明，結果這些人後來就選擇撤回案子，「其中一個人就是賴瑞隆，根本沒有立法品質可說，只有四個字臭不可聞。」

黃國昌表示，面對民進黨在高雄長期執政，柯志恩要挑戰本來就不容易，儘管無法比較兩人的在地服務，但是單就在立法院的近身觀察，「我可以非常客觀公正地說，柯志恩的問政表現絕對沒有問題，非常溫和理性，而且著重整個國家大的事情，都會影響到高雄鄉親的生活。」

黃國昌質疑，賴瑞隆批評柯志恩是黨意立委，立法院去年修法還給勞工5天假，請問賴瑞隆是投贊成還是反對？還有高雄的好山好水被光電板搞到土石崩塌，興達發電廠違法啟用燃煤機組造成空汙惡化，請問賴瑞隆有講過任何一句話嗎？過去都是在野黨立委站出來監督，民進黨這些高雄的區域立委嘴巴全部都閉起來。

黃國昌說，賴瑞隆本身才是黨意立委，還好意思說別人黨意立委，「我看到第一線的狀況，絕對不是賴瑞隆講的那樣，你才是在欺騙高雄鄉親。」