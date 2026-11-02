趙少康：民進黨候選人就愛裝暖男 蔣萬安始終如一才是真暖男

台北市長選戰藍綠拉鋸，中廣前董事長趙少康表示，以他跟市長蔣萬安的長期相處，他才是真正的暖男，不只溫暖，還謙虛、客氣，而且始終如一，不用改變髮型，「蔣萬安就是蔣萬安」。他相信，台北市民的程度都很高，不會這麼膚淺好騙，投票結果一定會還蔣萬安公道。

趙少康昨天受邀到蔣萬安士林區後援會成立大會講話，他說，電視辯論會剛過，蔣萬安的表現實在太讚了，他也明顯感受到，辯論會過後，支持者的士氣與信心都升高了。

趙少康說，只要看了辯論會的人一定跟他有相同感覺，蔣萬安表情自然、充滿自信，對大大小小的台北市政更是非常熟悉。他當過台北市議員，知道身為首都，台北市政千頭萬緒真的很複雜，但是因為這4年，蔣萬安專心市政、全心投入，從都更、教育、營養午餐到AI等科技發展都很重視，因此獲得很好的成績。

趙少康說，選舉就是做得好的人繼續做，做不好的人任期到了就用選票讓他下台。既然蔣萬安做得好，歷次施政滿意度調查都獲得市民高度肯定，未來4年當然要讓他繼續做，否則以後還有誰願意好好做事？

趙少康表示，從阿扁跟他選市長開始，民進黨歷任候選人就愛裝暖男，不管過去有多囂張跋扈、不講道理，選舉一到就裝得很溫和，但是他就問，一個人在立法院的時候這麼兇，只改改髮型就會變暖男？台北市民有這麼好騙？

趙少康說，以他跟蔣萬安的長期相處，他才是真正的暖男，不只溫暖，還謙虛、客氣，而且始終如一，不用改變髮型「蔣萬安就是蔣萬安」。相信台北市民的程度都很高，不會這麼膚淺好騙，投票結果一定會還蔣萬安公道。

此外，趙少康說，昨天他也到新北市議員林金結與李四川總部成立大會，林金結爭取連任，以他扎實的地方服務深獲鄉親肯定，台下滿滿的人潮就是最佳證明。他跟林金結、李四川都認識多年，李四川做過台北縣、新北市、台北市、高雄市長的副手，還有行政院秘書長，對地方、中央施政都很熟悉，新北市最需要的市長，就是像李四川這樣的人，讓新北的建設可以趕上台北市。

趙少康也說，周末他回到內湖，替港湖區的新人陳冠安助講。陳冠安擔任政治幕僚的資歷長達10年，決定參選港湖區市議員，就是政壇一棒接一棒、新血勇於承擔最好的例子。他每次參選，包括議員、立委、市長、副總統，在內湖、南港都拿到很高的選票，港湖鄉親對他有情有義，心裡真的非常感動。請大家把對他的支持，轉為相挺蔣萬安、陳冠安、林金結，讓雙北共好、台灣更好。