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蘇巧慧邀青農、餐飲業者推永續餐桌 打造新北綠色餐飲基地

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

新北擁有山、海、平地等多元自然資源，也具備一定規模的農業生產者與消費市場，具有發展綠色餐飲的優勢。民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業，將新北打造成全台永續飲食的重要基地。

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蘇巧慧今天透過社群平台發布活動影片，日前她邀集來自三芝、鶯歌、三峽、土城、貢寮、蘆洲、板橋及坪林等地的青農、餐飲業者與綠色餐飲推動者舉辦永續餐桌活動，現場以在地食材入菜，包括當季時蔬沙拉、純海水養殖白蝦、貢寮鮑、海葡萄、紅茶滷肉、麻油猴頭菇湯，以及結合三峽無花果、坪林烏龍茶製作的水果塔，呈現在地農產的多元運用。

「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠表示，綠色餐飲鼓勵餐廳優先使用有機、當地當令食材，希望透過餐廳串聯生產者，讓消費帶動生產，讓民眾吃到健康、安心的食物。他也認為，美食教育不必透過生硬的宣導，而是讓民眾從食物的美味與新鮮，自然認識台灣優質農產，期待新北未來能成為綠色餐飲發展的重要基地。

板橋「Ponpie澎派」創辦人暨主廚張智傑表示，板橋巷弄有許多特色店家，希望未來能結合府中雙城、新北歡樂耶誕城等大型活動，串聯周邊店家與在地生產者，讓更多人認識地方特色。「好初早餐」創辦人Matt則認為，台灣巷弄文化具有豐富能量，但缺乏系統性整合，建議未來串聯餐飲、文具店及獨立書店等不同業態，打造各區特色的巷弄散步地圖。

蘇巧慧表示，新北擁有山海及平地資源，也有多元的農業生產者與消費市場，具備發展綠色餐飲的條件。她以「珍珠」比喻散落在各地的綠色餐飲店家，認為未來可透過一道道料理串聯新北山海，讓民眾從餐桌認識產地，再進一步走進地方。

蘇巧慧也提到，她提出的「鑽石山城」及「新皇冠海岸」觀光計畫，就是希望讓新北山城、海城的特色被更多人看見，未來也希望結合各區農會力量，活絡農產品銷售通路、建立地方品牌。她提出「補助三倍、照顧加倍」商圈政見，盼透過政策扶持地方商圈及店家，結合在地農產與地方故事，帶動產業發展。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長候選人蘇巧慧近日與「綠色餐飲指南」創辦人黃俊誠、何佳穎舉辦「新北永續餐桌」活動，邀集各地青農及餐飲業者交流，盼未來透過產官學合作，串聯在地農產與餐飲產業。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

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