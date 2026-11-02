砲轟沈伯洋都更政策天馬行空 蔣萬安競辦點出現況大酸「無陷都更」

民進黨台北市長候選人沈伯洋提出「無限都更」政策，引起討論。台北市長蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰、議員游淑慧、詹為元今開記者會抨擊，沈提政策天馬行空、「無限想像」，除了有法規上的疑慮，土地、資金都是問題，若上路恐怕讓北市都更無限延後，變成「無陷都更」。

詹為元指出，沈伯洋把都更講得如同打電動從A到B，但實際上，搬家要面臨生活圈不同，是否能讓民眾有意願搬遷？且公家土地有多少可以拿出來蓋住宅？若在一個地方蓋了新住宅讓都更民眾遷入，政府還要將舊有住宅拆掉，再蓋新的住宅，所花費時間、成本恐怕更高，若台北市一年約完成3000戶都更，也要50年才能完成，沈在找不到房子、土地、資金情況下，時間恐怕無限延後，讓「無限都更」變成「無陷都更」。

游淑慧說，台北市的公有地包括中央的住都中心，一塊基地可以新建200戶已經了不起，從換屋、新建到下一批再新建，200戶可能就耗18年，也就是兩任市長才能完成，且沈提出要新建公宅，要從公有地或聯開宅去盤點土地，土地來源與社宅相同，「難道沈伯洋要放棄社宅政策？」社宅從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安持續做才有這規模，沈至今對社宅都沒表態，應把態度講清楚。

游淑慧也提到，沈伯洋的公私宅交換概念也沒有把標準說清楚，究竟是全部的社區要一起換才能做呢，還是部分住戶可以交換？若是全部交換，市府才跟住戶一起換，門檻恐怕比現在都更門檻還高，若是部分可以換，那是不是等同設了一個「強拆」門檻，只要同棟樓有人跟你換，同意人數達門檻，「你就把其他不同意的給強拆了？」

游淑慧也質疑，台北市的「市有財產管理自治條例」就明定，除非專案核准，市府產權不可以跟私有地去交換，且都更中的交換十分複雜，中國大陸就有產權置換制度，但不能套用在台灣經濟制度上，市民會憑價值去計算，一旦政府來做，民眾永遠會覺得政府要讓利更多。