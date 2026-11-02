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沈伯洋稱蔣萬安辯論攻擊對手讓支持者爽快 許宇甄酸：玻璃心

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨團書記長許宇甄痛批，沈伯洋辯論表現不好、對市政不熟悉，就應該虛心檢討，不要替自己的無知找藉口。聯合報系資料照
國民黨團書記長許宇甄痛批，沈伯洋辯論表現不好、對市政不熟悉，就應該虛心檢討，不要替自己的無知找藉口。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天稱，台北市長蔣萬安支持者認為蔣辯論大勝，是因為蔣不斷攻擊對手，讓支持者覺得爽快。國民黨團書記長許宇甄反擊，台北市民支持蔣萬安靠的是市政成績，而非攻擊對手，更批沈辯論表現不好、對市政不熟悉，就應該虛心檢討，不要替自己的無知找藉口。

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針對有部分支持者認為蔣萬安在辯論會中表現勝出，沈伯洋今天受訪表示，這是因為蔣萬安在辯論過程中不斷發動攻擊，甚至連回答問題的時間都用來攻擊對手，讓支持者看了覺得爽快。但這種爽快只是一時的，選舉也是一時的，對台灣民主造成的傷害卻是長久的。

許宇甄指出，蔣萬安整場辯論都沒有進行人身攻擊，只是點出沈伯洋過去與現在說法的差別，以及對市政議題的不熟悉。難道提出問題、檢驗候選人，也叫做攻擊？沈伯洋是不是太玻璃心，連最基本的民主檢驗都承受不了？

許宇甄說，蔣萬安提出的問題，正是沈伯洋過去言論與現在政治立場的矛盾。例如沈伯洋過去曾批評「普發一萬是共產黨先窮台、再統一的做法」，如今面對普發現金政策，究竟是否仍然堅持相同標準？過去曾說「要不是青鳥行動，台積電能布局全球嗎？」難道台積電的全球布局與產業競爭力，真能如此簡化成政治運動的功勞？沈甚至曾說「我比較吃廢死這一套」，如今又如何向社會說明自己的司法政策立場？這些都是候選人應該接受檢驗的公共議題，哪一題算人身攻擊？

許宇甄認為，這場辯論就是大型照妖鏡。面對具體市政問題，沈伯洋不斷用「廢話體」迴避，最後讓人印象最深刻的，竟然是「陪伴、種樹、塔羅牌」這些荒謬的回答與主張。蔣萬安只是把問題問清楚，就讓沈伯洋的市政準備不足暴露在台北市民面前。

許宇甄質疑，沈伯洋面對外界認為蔣萬安辯論大勝，最後只回應「尊重」，是否就是認輸？辯論的目的就是讓選民檢驗候選人的政策與能力，答不出問題，卻反過來指控對手攻擊，這是哪門子的民主？沈伯洋與其抱怨蔣萬安太會問，不如先反省自己為什麼答不好。台北市民要的是有政績、有能力的市長，不是只會講漂亮話、替自己找藉口的「草包」。

許宇甄 蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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