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台中江啟臣最新民調領先何欣純10.2個百分點 盧秀燕：不能掉以輕心

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣(中)。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣(中)。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市議會黨團今發布最新中市長選舉民調，國民黨候選人江啟臣以支持度38.3%支持度領先民進黨候選人何欣純28.1%，差距10.2個百分點。身為江啟臣競總主委台中市長盧秀燕表示，最後關頭絕對不能掉以輕心，努力到最後一秒。何欣純競總批評，國民黨如此相信民調，就請多參考各方民調數字，多數民調呈現何欣純持續成長趨勢、選情也已進入誤差範圍。

2026九合一選舉

此次調查委託佛光大學民調中心執行，以電腦輔助電話訪問設籍台中市、20歲以上有投票權民眾，訪問1003人。今公布江啟臣以38.3%支持度領先何欣純28.1%，江啟臣看好度超過何欣純兩倍；在城市治理方面，38.4%受訪者認為江啟臣最能做好台中市的城市治理，何欣純為24.1%，江啟臣領先14.3個百分點；至於誰能帶領台中未來十年或更長遠的發展，江啟臣獲41.7%認同，何欣純為25.5%，領先16.2個百分點。

國民黨團指出，另候選人印象方面，45.1%受訪者對江啟臣印象最好、何欣純為26.9%，江啟臣領先18.2個百分點。不提示候選人姓名時，46.4%受訪者第一個說出江啟臣、何欣純為26.9%，江啟臣整體指名度達71.0%，展現參選能見度。六大指標調查呈現江啟臣在個人形象與治理期待上的優勢，將持續爭取更多市民認同。

盧秀燕表示，她身為江啟臣競總主委，對勝選有興趣，不過距離選舉還有20多天，最後關頭絕對不能掉以輕心，相信江啟臣團隊都會更加謹慎小心、戒慎恐懼，努力到最後一秒鐘。

江啟臣表示，所有民調一直以來都是當成重要的參考，不管任何一家、數字多少，都值得去研究，把該補強的地方去補強，尤其最後20多天不可以放鬆，更要加緊腳步傾聽人民聲音，擴大加強爭取市民支持，畢竟最準民調是投票那一天。

何欣純競選總部發言人林俊裕則說，國民黨如此相信民調，請他們多參考各方民調數字，多數民調均明顯呈現何欣純持續成長的趨勢、選情也已進入誤差範圍、雙方拉鋸的情況，民調數字對團隊來說都會參考，何欣純會持續努力，用最誠懇的方式跟市民拜託、走遍大台中各地，在投票那一日和每位市民朋友共同迎向新台中。

民進黨台中市長候選人何欣純。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純。記者黃仲裕／攝影

江啟臣 藍營 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉 民調

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