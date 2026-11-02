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影／民調緊追賴瑞隆 柯志恩曝內參民調：辯論後已「咬得非常近」
高雄市長選戰倒數，民調接連出爐，最新民調顯示，國民黨候選人柯志恩與對手賴瑞隆差距逐漸拉近，柯志恩今天透露，辯論後內部民調雙方已「咬得非常近」。但她也強調，尊重所有民調，按自己節奏往前行。
柯志恩上午出席在高雄師範大學舉辦「教準方向，育見未來」教育行動論壇，全國義消總會感恩餐會風波後，與前立法院長、柯競總主委王金平同框，前台大校長管中閔等也到場力挺。
媒體問到最新民調，柯志恩回應，《聯合報》公布民調是在辯論會前進行，她與民進黨候選人賴瑞隆支持度差距已拉近到7個百分點，不過過去以來團隊掌握內部民調，雙方都是呈現五五波。
柯志恩說，團隊辯論會後也有進行內部民調，結果確實雙方已經咬得非常近，今天她也看到了另一份民調差距到10幾個百分點，坦言「我也不知道該相信哪一份」，但無論如何，任何民調都尊重，現階段不會因為外界民調數字打亂選戰步調，「我們按照自己的節奏，繼續往前行」。
針對王金平日前出席義消總會餐會，傳出原本準備上台合唱，遭柯志恩和議員陳麗娜勸阻，引發議論。王金平今天還原過程，證實當時柯志恩等人告知台上都是綠營人士，認為站在柯志恩立場，不上台也是有理，因此沒有再上台。
對此，柯志恩表示，當時是向王金平解釋狀況，後來院長也認為這樣的處理是好的，之後雙方還討論選情、互相交換看法，綠營不要因為一個動作就見縫插針、擴大解讀「對我來說，院長就是永遠支持柯志恩」。
另外，前台大校長管中閔公開表態支持柯志恩，並說兩人是好友。柯志恩說，管中閔是有風骨的校長，過去在「卡管案」中，雙方都是發揮教育者良知，她感謝管中閔支持與肯定，也相信教育界有專業、有風骨的都會支持柯志恩。
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