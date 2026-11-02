影／辯論會後藍支持者認蔣萬安勝？沈伯洋：辯論不應以輸贏為目的

台北市長候選人電視辯論會落幕後，國民黨及蔣萬安支持者認為，蔣萬安在辯論中的表現勝過民進黨候選人沈伯洋。沈伯洋今天上午在立法院受訪表示，他在辯論一開始的申論就強調，辯論不應以輸贏為目的，重點是與市民對話。

沈伯洋表示，他事先就預期辯論過程中可能出現大量攻擊，如果不斷回應對手的攻擊，一般市民可能就會關掉電視、不想繼續收看，讓辯論淪為雙方鬥嘴。沈伯洋指出，他的策略很簡單，無論對方如何攻擊，最多只用20至30秒回應，其餘時間則聚焦市政議題。他認為，這也是辯論呈現出來的樣貌與外界觀感有所不同的原因。

沈伯洋進一步表示，國民黨認為蔣萬安大勝，原因之一是蔣萬安不斷發動攻擊，甚至將回答時間用於攻擊對手，支持者看了可能會覺得很過癮。不過，沈伯洋認為，這種爽快感只是一時，選舉也是一時，但對台灣民主造成的傷害卻可能長久。他表示，不希望陷入這樣的攻防，至於對方認為辯論大勝，他予以尊重。

台北市長候選人電視辯論會辯論後，國民黨及蔣萬安的支持者認為蔣萬安在辯論會中的表現勝過沈伯洋。沈伯洋上午在立法院受訪表示，不希望陷入這樣的攻防，至於對方認為辯論大勝，他予以尊重。記者黃義書／攝影