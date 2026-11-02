65歲以上健保免費苗栗藍綠都提案 鍾東錦、陳品安政見交鋒

65歲以上長者補助健保費爭議餘波蕩漾，苗栗縣議會藍、綠陣營都提案，國民黨縣長鍾東錦主張按立法院通過修正案的版本，如果中央不做，地方考量財政推動，落實醫療、健康平權；民進黨縣長候選人陳品安則認為明年總預算增加約60億元，縣府可自行推動，不用再等中央。

立法院10月16日通過老人福利法修正草案，補助65歲以上、所得稅率在20%以下的長者健保費，至於苗栗縣今年7月起80歲以上長者，及70歲以上原住民免繳健保費，經費來源是縣府稅務局去年加徵印花稅3.85億元留地方因應，縣議會定期會今天臨時動議，藍營部分包括議長李文斌等13人提案或連署，綠營縣議員陳品安等8名民進黨團成員提案或連署，都建議65歲以上免繳健保費，也都獲得通過。

鍾東錦表示，老人福利法修正通過，縣議會不分黨派議員提案，顯示鄉親高度期待，希望行政院能夠實施，行政院要有態度，地方就不用白忙一場，不能讓窮困縣市鄉親自己負擔，富有縣市由政府幫忙繳納，醫療與健康平權很重要，以賴清德總統與行政院長卓榮泰的智慧應該會實施，若中央不做，縣府後續會與主計及財政單位研商，評估明年度預算是否能夠支應，並扛起責任。

陳品安指出，苗栗縣明年度總預算增加約60億元，只需提撥其中的六分之一，不要等中央，建請縣府不排富原則，兼顧償債及虹有福利，妥善規畫財源，現在就可以做，縣府目前針對80歲以上長者實施健保免費，對於65歲79歲長輩不公平，長輩因為年齡來分距，分補助項目，希望為鄉親發聲，不用再等中央了，苗栗鄉親用自己預算來照顧。