快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

65歲以上健保免費苗栗藍綠都提案 鍾東錦、陳品安政見交鋒

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
65歲以上長者補助健保費爭議餘波蕩漾，國民黨苗栗縣長鍾東錦主張按立法院通過修正案的版本，如果中央不做，地方考量財政推動。記者范榮達／攝影
65歲以上長者補助健保費爭議餘波蕩漾，國民黨苗栗縣長鍾東錦主張按立法院通過修正案的版本，如果中央不做，地方考量財政推動。記者范榮達／攝影

65歲以上長者補助健保費爭議餘波蕩漾，苗栗縣議會藍、綠陣營都提案，國民黨縣長鍾東錦主張按立法院通過修正案的版本，如果中央不做，地方考量財政推動，落實醫療、健康平權；民進黨縣長候選人陳品安則認為明年總預算增加約60億元，縣府可自行推動，不用再等中央。

2026九合一選舉

立法院10月16日通過老人福利法修正草案，補助65歲以上、所得稅率在20%以下的長者健保費，至於苗栗縣今年7月起80歲以上長者，及70歲以上原住民免繳健保費，經費來源是縣府稅務局去年加徵印花稅3.85億元留地方因應，縣議會定期會今天臨時動議，藍營部分包括議長李文斌等13人提案或連署，綠營縣議員陳品安等8名民進黨團成員提案或連署，都建議65歲以上免繳健保費，也都獲得通過。

鍾東錦表示，老人福利法修正通過，縣議會不分黨派議員提案，顯示鄉親高度期待，希望行政院能夠實施，行政院要有態度，地方就不用白忙一場，不能讓窮困縣市鄉親自己負擔，富有縣市由政府幫忙繳納，醫療與健康平權很重要，以賴清德總統與行政院長卓榮泰的智慧應該會實施，若中央不做，縣府後續會與主計及財政單位研商，評估明年度預算是否能夠支應，並扛起責任。

陳品安指出，苗栗縣明年度總預算增加約60億元，只需提撥其中的六分之一，不要等中央，建請縣府不排富原則，兼顧償債及虹有福利，妥善規畫財源，現在就可以做，縣府目前針對80歲以上長者實施健保免費，對於65歲79歲長輩不公平，長輩因為年齡來分距，分補助項目，希望為鄉親發聲，不用再等中央了，苗栗鄉親用自己預算來照顧。

65歲以上長者補助健保費爭議餘波蕩漾，民進黨縣長候選人陳品安則認為明年總預算增加約60億元，縣府可自行推動，不用再等中央。記者范榮達／攝影
65歲以上長者補助健保費爭議餘波蕩漾，民進黨縣長候選人陳品安則認為明年總預算增加約60億元，縣府可自行推動，不用再等中央。記者范榮達／攝影

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳國樑／長者健保補助 別吵錯重點

總統稱健保費不漲 在野質疑封殺老福法

薛承泰／老人健保補助跟誰過不去？

賴總統宣布明年健保費不漲 明年健保總額將再度破兆

相關新聞

台中江啟臣最新民調領先何欣純10.2個百分點 盧秀燕：不能掉以輕心

國民黨台中市議會黨團今發布最新中市長選舉民調，國民黨候選人江啟臣以支持度38.3%支持度領先民進黨候選人何欣純28.1%，差距10.2個百分點。身為江啟臣競總主委台中市長盧秀燕表示，最後關頭絕對不能掉以輕心，努力到最後一秒。何欣純競總批評，國民黨如此相信民調，就請多參考各方民調數字，多數民調呈現何欣純持續成長趨勢、選情也已進入誤差範圍。

蘇巧慧家族利益迴避爭議登上BBC 黃國昌：情節比徐佳青嚴重一百倍

英國廣播公司BBC報導，民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族引發利益迴避質疑，民眾黨主席黃國昌今天表示，蘇巧慧胞妹蘇巧純違反公職人員利益衝突迴避法，這些都是鐵錚錚的事實，情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重一百倍以上。

辯論後最新網媒民調....蔣萬安支持度52.0%、沈伯洋40.7%

台北市長選戰倒數26天，最新網路媒體「ETtoday民調雲」今天公布最新台北市長民調，爭取連任的台北市長蔣萬安支持度為52.0%，民進黨台北市長候選人沈伯洋40.7%，蔣領先沈11.3個百分點；至於看好度部分，55.9%市民看好蔣萬安當選，39.0%看好沈伯洋當選。

蔡其昌「弱智說」惹議！蔣萬安怒轟道歉...市民不應受言語粗暴對待

民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的大洋流造勢，批台北市長蔣萬安施政不力，質疑「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引爭議。蔣今要求蔡其昌道歉並更正說法，「台北市民不管支不支持這政策、支不支持蔣萬安，都不應受蔡這樣言語粗暴的對待。」

彰化縣4名縣長候選人都願參加政策辯論會 綠營有但書

國民黨彰化縣長候選人魏平政首先拋出縣長候選人政策辯論，今天強調選舉投票日在即，願意公開辯論政策以強化選民認同，另兩名縣長候選人邱建富、陳重嘉都表達強烈參與意願，民進黨縣長候選人陳素月表明願參加，但認為縣選舉委員會的政見發表會已改為政策辯論會，似乎沒必要再多舉辦一場。

高雄激戰！柯志恩7％差距緊追 賴瑞隆4度重申：全力爭取市民支持

聯合報進行高雄市長民調，民進黨市長候選人賴瑞隆以40%支持度，領先國民黨候選人柯志恩的33%，柯志恩以7%差距緊追在後。賴瑞隆今天早上受訪，強調民調數據都會列入參考，選戰最後階段他會戰戰兢兢、謹慎小心，全力爭取選民支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。