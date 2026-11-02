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蔣萬安稱讚柯文哲是為搶小草票？柯：民眾黨支持者自主性高

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台灣民眾黨前主席柯文哲（右二）今天一早陪同黨籍縣議員林育先（右）到屏東市慈鳳宮參拜。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨前主席柯文哲（右二）今天一早陪同黨籍縣議員林育先（右）到屏東市慈鳳宮參拜。記者潘奕言／攝影

台灣民眾黨前主席柯文哲昨天及今天到屏東，陪黨籍縣議員候選人林育先掃街拜票並到宮廟參拜祈福。被問到台北市長蔣萬安感謝並肯定他在市政打下基礎，是為了要搶攻小草的選票，柯表示，台灣民眾黨支持者的自主性很高，不是旗子搖一搖就會跟著改變。

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柯文哲今天一早到屏東市慈鳳宮參拜，被問到前天舉辦的台北市長選舉辯論會，蔣萬安感謝並肯定柯在市政打下基礎，當家才知柴米貴，柯表示，他無論是當台大醫生或台北市長，就是把職務內該做的工作做好，別人說他好他不在意，不會放在心上，說他不好他才會去注意，若是真的就要修改。

至於蔣萬安稱讚柯是不是為了搶小草的選票，柯文哲表示，台灣民眾黨的支持者自主性很高，多為年輕人、高學歷、高社經地位，這批人本來就相當有獨立判斷能力，會按照每個候選人的表現去投票，不是旗子搖一搖就會跟著改變，所以每個候選人要自己努力去爭取這些比較中間的游離選票。

柯文哲說，他沒有看這場辯論會，但連任者有優勢，講市政會比較具體，畢竟還是比較熟悉，競爭者則要講願景，這很難拿捏，因為講得太天花亂墜會被批評，講得不夠又沒有吸引力。所以他曾在媒體上講說，蔣萬安不要被洋流嚇到，做你自己就好。

他也批評台灣的司法倒退，他說他的官司雖然這兩年來還是保持樂觀的態度，但他就不是貪汙，竟然被扣上貪汙犯的帽子，這要他怎麼原諒對民進黨的仇恨，怎麼有辦法放下？台灣的司法在國際的評比下降，司法被人民懷疑，賴清德總統要注意一下。

台灣民眾黨前主席柯文哲（左）今天一早陪同黨籍縣議員林育先（左二）到屏東市慈鳳宮參拜。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨前主席柯文哲（左）今天一早陪同黨籍縣議員林育先（左二）到屏東市慈鳳宮參拜。記者潘奕言／攝影

蔣萬安 柯文哲 小草 2026九合一選舉

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