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工商團體組後援會力挺李四川 吳志揚讚即戰力、李允擴大新北工業區

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
吳志揚（左）特別贈送一顆大型「好彩頭」，向李四川獻上祝福。記者張策／攝影
吳志揚（左）特別贈送一顆大型「好彩頭」，向李四川獻上祝福。記者張策／攝影

新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動，一進場就獲現場熱烈歡呼。擔任後援會總會長的中華民國工商建設研究會理事長吳志揚大讚李四川具備「即戰力」，當選後無須磨合就能推動建設。李四川則承諾，未來將改變土地重劃方式，擴大工業區，讓企業留在新北、青年就地就業。

2026九合一選舉

活動上午在李四川板橋競選總部舉行，工商團體代表齊聚表達支持。吳志揚致詞表示，一個能做事、肯做事的人，就應該讓他上任，對國家才有好處。他也替李四川的口才抱屈，表示外界認為李四川口才不好，但他剛才在旁聽聯訪，反而認為李四川講話實在、有內容，「你喜歡聽花言巧語、巧言令色，當然覺得他口才不好」，但若喜歡聽實在的話，就會覺得李四川口才特別好。

吳志揚指出，李四川曾擔任三個直轄市副市長，也有行政院秘書長等經歷，行政資歷相當完整。他深知副市長必須主持各項協調會議，對市政掌握深入，李四川若當選新北市長，將是沒有磨合期的即戰力，「你隨便講一句，他都知道這要蓋哪一條橋」，這樣的人才千萬不能浪費。

吳志揚說，今天到場的工商企業負責人雖非成千上萬人，但背後都有工商協會，每個組織可能有數百、數千名會員，還有企業員工及家庭。他期盼未來工商界能持續與市府交流，將產業實際面臨的問題反映給政府，並提出三項期待，包括建設要有遠見、執行要有效率，以及成果要與全民分享。

李四川致詞時則表示，自己從未將選舉列入人生規畫，過去到高雄服務也不在原先計畫中，但一路接受不同工作與考驗，結交許多朋友。他笑說自己講話沒多久就聲音沙啞，「可見我不能靠嘴巴工作，我只能拿鐵鎚工作」，強調對新北有一份感情，希望未來還能為這座城市做更多事情。

談及產業政策，李四川指出，過去土地重劃為了財務平衡，往往以住宅區、商業區為主，工業區反而愈來愈小，導致產業逐漸外移。他承諾，若當選新北市長，將改變過去重劃觀念，擴大工業區面積，讓企業能夠留在新北。

李四川也分享過去在高雄推動工業區的經驗，表示政府可先興建廠房，再以類似BOT方式提供企業承租，租期可採50年加20年，讓企業有合法廠房使用，解決部分工廠設於農地、搭建鐵皮違建的問題。

李四川也感謝工商界到競選總部給予支持與鼓勵，先前他在三三會也曾進行15分鐘政見發表，向企業界說明新北產業發展方向。他提出「南有巨蛋城、北有科學城」構想，未來尤其要推動淡海新市鎮二期、三期開發重劃，增加工業區，引進更多高科技人才與企業進駐。

李四川進一步指出，未來也要打造AI高科技產業廊帶，從汐止汐科、南港軟體園區、內湖科學園區、北士科，一路串聯五股、蘆洲，再透過台64、台65線連接土城、新店等地，提供企業更好的投資環境，讓新北年輕人能在家鄉就地就業。

活動尾聲，李四川頒發聘書給後援會幹部，吳志揚也特別贈送一顆大型「好彩頭」，向李四川獻上祝福，為活動畫下句點。

擔任後援會總會長的中華民國工商建設研究會理事長吳志揚大讚李四川具備「即戰力」，當選後無須磨合就能推動建設。記者張策／攝影
擔任後援會總會長的中華民國工商建設研究會理事長吳志揚大讚李四川具備「即戰力」，當選後無須磨合就能推動建設。記者張策／攝影

新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動。記者張策／攝影
新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動。記者張策／攝影

李四川承諾，未來將改變土地重劃方式，擴大工業區，讓企業留在新北、青年就地就業。記者張策／攝影
李四川承諾，未來將改變土地重劃方式，擴大工業區，讓企業留在新北、青年就地就業。記者張策／攝影

新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動。記者張策／攝影
新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動。記者張策／攝影

新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動。記者張策／攝影
新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動。記者張策／攝影

李四川（左）頒發聘書。記者張策／攝影
李四川（左）頒發聘書。記者張策／攝影

新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動。記者張策／攝影
新北市長候選人李四川今上午出席「工商建研會工商團體後援會」活動。記者張策／攝影

李四川 吳志揚 後援 2026九合一選舉 新北市選舉

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