彰化魏平政推第四波縣政藍圖 主打交通「道路連接到我家」

彰化縣長候選人魏平政今推出第四波治縣政策「城鎮升級．區域發展」，從六大面向規畫交通和文化，做到家鄉彰化「處處都升級．庄庄有亮點」。

國民黨縣長候選人魏平政表示，目前路網連結跨越不同生活圈，反映居民工作、就學、就醫及日常生活需求，未來交通、公共服務、地方發展的規畫，應看見生活圈之內及生活圈之間的往來，跟縣民怎麼生活，怎麼移動有關，做到各生活圈都方便，各個生活圈之間互相連接，而不是每個鄉鎮各自個規畫或只以單一城市為中心做交通路網與地方文化的規畫。

他提出第一個方向「區域共融」，把跨鄉鎮、跨生活圈的交通骨架連接起來；第二個方向是讓車站成為生活中心，彰化鐵路高架必須持續進行；第三個方向是把來交通路網連接到庄頭，如果串連鄉鎮市之間的省道、縣道是魚骨幹，鄉道即是魚骨分枝，縣政府應全盤規畫骨幹和分枝，鄉道連接到每個人家庭。

他舉例，彰化市以「彰化市鐵路高架化計畫」帶動城市空間發展，結合彰化站、金馬站與中央站周邊的TOD（大眾運輸導向發展），將住宅、托育、長照與公共服務納入站區規劃，讓重要車站不只是交通節點，也成為居民生活與公共服務的中心。

日常公共運輸同步推動中彰投客運整合、幹線公車、鄉鎮接駁及「幸福小黃2.0」，增加各生活圈之間的交通選擇，不只連結主要城市與庄頭，也要強化不同鄉鎮、不同生活圈之間的接駁及轉乘，讓民眾能依工作、就學、就醫及日常生活需求，在各地便利往返。

文化新生方面，魏平政提出，從地方生活與文化傳承出發，推動古蹟與文化資產活化、公有市場青銀共榮不是所有資源都集中同一個生活中心而是一起來升級，所以他主張透過歷史建築保存地方記憶來活化古蹟跟文化資產，並讓公有市場跟青銀共榮，達到每個鄉鎮都有不同樣子，每個鄉鎮自己來說自己的故事的一鄉鎮一特色目標，做到地方特色成為城鎮升級發展的基礎。