為蔡其昌緩頰 徐國勇：台北市民很聰明 知道發鮮奶不是蔣萬安開始的

台北市長選舉倒數，民進黨立院黨團總召蔡其昌批評現任市長蔣萬安政績若只剩「生生喝鮮奶」，「台北市民是弱智嗎？」 ，引發朝野攻防。民進黨秘書長徐國勇今天兩問蔣萬安，「政策是你先做的嗎？做得比別人好嗎？」，他強調蔡其昌原意別想用這項政策，就要聰明的台北市民埋單。

蔡其昌昨天陪同民進黨台北市長候選人沈伯洋進行車隊掃街時說，小孩子喝鮮奶健康沒有不好，「但當一個首都的市長，如果你的政見、你的政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」 蔣萬安則批評，蔡其昌言論「不厚道、不善良」，在言語上粗暴對待市民，必須公開向台北市民道歉。

面對爭議延燒，蔡其昌澄清自己的發言被斷章取義，他質疑的是市長的施政格局，而非台北市民的智慧。他並重申，若執政4年的市長一再強調發鮮奶，就是低估了市民的判斷力。

對此，徐國勇今天接受媒體聯訪時指出，請各界先想一件事，「生生有牛奶」是台北市先做的嗎？牛奶營養也容易壞，因此運送過程中必須要有冷鏈，台北市有做到嗎？但其他縣市包括屏東、高雄都做到了。「請問台北市的生生有牛奶是蔣萬安做的嗎？不是」。

徐國勇表示，他幾十年前在台北市當小學老師，那時就已在推廣學生喝牛奶了，不同在於當時是提供優惠，但要自己付錢。所以大家想想，當其他縣市都在推廣生生有牛奶，台北市是什麼時候在推廣？比人家慢嘛。

徐國勇說，當其他縣市生生有牛奶做得比台北市好的時候，台北市擁有最好的資源，20幾年前他當台北市議員時，預算就高達1300億元了，現在將近2000億元，「生生有牛奶是現在才做的嗎？還是你做得比別人好？沒有」。

徐國勇指出，蔡其昌的意思是不要用「生生有牛奶」，就想讓聰明台北市民們做出判斷，不要扭曲；台北市民很聰明的，知道生生有牛奶不是蔣萬安開始做的，也非做得比人家好。