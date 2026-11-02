高雄激戰！柯志恩7％差距緊追 賴瑞隆4度重申：全力爭取市民支持

聯合報進行高雄市長民調，民進黨市長候選人賴瑞隆以40%支持度，領先國民黨候選人柯志恩的33%，柯志恩以7%差距緊追在後。賴瑞隆今天早上受訪，強調民調數據都會列入參考，選戰最後階段他會戰戰兢兢、謹慎小心，全力爭取選民支持。

至於民調未表態選民仍有26%，賴瑞隆則說，選舉最後關頭就是全力以赴，他會以20年政務官、立委成績跟未來願景，讓市民了解他。

昨天民眾黨創黨主席柯文哲幫柯志恩站台，指民眾黨支持者有6成支持柯志恩，呼籲選民不要投賴，賴瑞隆仍強調，他會全力爭取支持。

另外，賴瑞隆雖有40%支持度，但泛綠選民部分，僅有82%表態願意投給賴瑞隆，相較藍營選民，有88%表態會投給柯志恩，賴瑞隆在泛綠選民中的支持度偏低，被解讀是民進黨初選裂痕仍在。

對此，賴瑞隆重申，不管是哪一政黨支持者，他都會做全民市長，不分黨派全力爭取每位選民支持，只要認同賴瑞隆，肯定陳其邁政績，最後階段他會全力衝刺，讓高雄進步向前。