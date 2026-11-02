影／台灣韜略策進辯論後民調：民眾投票意向沈伯洋超過5成

台灣韜略策進協會副理理事張宇韶、東吳系政治系教授陳方隅、台大城鄉博士林冠年、數據分析師吳靜怡、台灣監督國會聯盟執行長張宏林，上午出席台灣韜略策進協會在立法院舉辦「台北市長選舉辯論後即時民調」記者會。

張宇韶對於此次辯論後即時民調的四個主要重點表示，首先是選民對市長施政的關注，市民非常關注現任市長的執政表現展現各項公共政策上。第二、辯論會的影響與評估，探討辯論會後如何透過民調測量方式了解選民偏好，以及辯論表現是否會對投票行為造成影響。 第三、候選人在剩餘選戰天數的動向，分析在選戰倒數 27 天的狀況下，兩位候選人的表現、支持度及看好度在辯論會後的態勢。

林冠年就辯論後的調查結果表示，投票意向，沈伯洋52.6%、蔣萬安35.3%、還沒決定7.7%；看好誰當選，沈伯洋47.9%、蔣萬安40.1%、不知道8.6%；辯論誰表現比較好，沈伯洋41.2%、蔣萬安26.3%、沒有看20.0%；而對蔣萬安市政滿意度，不滿意48.3%、滿意38.4%、沒意見10.1%。