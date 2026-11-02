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影／台灣韜略策進辯論後民調：民眾投票意向沈伯洋超過5成

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

台灣韜略策進協會副理理事張宇韶、東吳系政治系教授陳方隅、台大城鄉博士林冠年、數據分析師吳靜怡、台灣監督國會聯盟執行長張宏林，上午出席台灣韜略策進協會在立法院舉辦「台北市長選舉辯論後即時民調」記者會。

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張宇韶對於此次辯論後即時民調的四個主要重點表示，首先是選民對市長施政的關注，市民非常關注現任市長的執政表現展現各項公共政策上。第二、辯論會的影響與評估，探討辯論會後如何透過民調測量方式了解選民偏好，以及辯論表現是否會對投票行為造成影響。  第三、候選人在剩餘選戰天數的動向，分析在選戰倒數 27 天的狀況下，兩位候選人的表現、支持度及看好度在辯論會後的態勢。

林冠年就辯論後的調查結果表示，投票意向，沈伯洋52.6%、蔣萬安35.3%、還沒決定7.7%；看好誰當選，沈伯洋47.9%、蔣萬安40.1%、不知道8.6%；辯論誰表現比較好，沈伯洋41.2%、蔣萬安26.3%、沒有看20.0%；而對蔣萬安市政滿意度，不滿意48.3%、滿意38.4%、沒意見10.1%。

台灣韜略策進協會副理理事張宇韶（中）、東吳系政治系教授陳方隅（左二）、台大城鄉博士林冠年（右二）、數據分析師吳靜怡（左一）、台灣監督國會聯盟執行長張宏林（右一），上午出席台灣韜略策進協會在立法院舉辦「台北市長選舉辯論後即時民調」記者會。記者黃義書／攝影
台灣韜略策進協會副理理事張宇韶（中）、東吳系政治系教授陳方隅（左二）、台大城鄉博士林冠年（右二）、數據分析師吳靜怡（左一）、台灣監督國會聯盟執行長張宏林（右一），上午出席台灣韜略策進協會在立法院舉辦「台北市長選舉辯論後即時民調」記者會。記者黃義書／攝影

辯論 沈伯洋 投票 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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