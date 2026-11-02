辯論後最新網媒民調....蔣萬安支持度52.0%、沈伯洋40.7%

台北市長選戰倒數26天，最新網路媒體「ETtoday民調雲」今天公布最新台北市長民調，爭取連任的台北市長蔣萬安支持度為52.0%，民進黨台北市長候選人沈伯洋40.7%，蔣領先沈11.3個百分點；至於看好度部分，55.9%市民看好蔣萬安當選，39.0%看好沈伯洋當選。

台北市長選戰電視辯論10月31日登場，ETtoday民調雲這分民調調查時間為電視辯論結束後，2026年10月31日16時起至2026年11月1日12時止，調查範圍為台北市12個行政區。

根據這分民調顯示，86.4%受訪者表示，一定會去投票、9.5%表示可能會，對於現任市長蔣萬安的整體施政表現55.8%表示滿意，不滿意者40.1%，另有4.1%不知道或沒有意見。

至於候選人支持度，蔣萬安獲得52.0%支持，沈伯洋40.7%，其他候選人郭璽0.3%、林志成0.1%、唐新民0.1％，尚未決定支持誰、不知道或沒有意見的比例為6.0%，另有0.9%回答不投票或投廢票。看好度方面，有55.9%民眾看好蔣萬安當選，39.0%看好沈伯洋當選，另有4.6%表示不知道或沒有意見。

另外，針對10月31日電視辯論會，90.0%受訪民眾表示看過辯論相關內容，其中看過辯論內容的民眾中，蔣萬安獲得7.3分的平均評分，高於沈伯洋的6.8分；辯論表現，認為蔣萬安說法比較可以信任的有50.1%，沈伯洋40.9%；認為蔣萬安提出的政策比較可能做得到有49.3%，沈伯洋為39.4%；認為蔣萬安對台北未來發展方向說得比較清楚的有49.7%，沈伯洋為41.5%。