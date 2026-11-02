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江啟臣主張「台中進、台中出」新國門 賴正鎰：台中機場應規畫升級

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今表示支持江啟臣的「台中進、台中出」新國門構想，並認為台中機場升級應與聯外道路、大眾運輸及園區接駁同步規畫。聯合報系資料照
全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今表示支持江啟臣的「台中進、台中出」新國門構想，並認為台中機場升級應與聯外道路、大眾運輸及園區接駁同步規畫。聯合報系資料照

國民黨台中市長候選人江啟臣日前呼應台北市長蔣萬安提出的松山機場遷建構想，主張中央應從國家空運布局與區域均衡發展出發，加速推動「台中進、台中出」新國門計畫。此一構想今獲得全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰支持，並認為機場升級應與聯外道路、大眾運輸及園區接駁同步規畫，讓國際門戶的效益延伸至中台灣各縣市，帶動商務、觀光及區域均衡發展。

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鄉林不動產研究室今發表研究指出，台中市今年前九月全市移轉2萬8813棟，較去年同期減少7.8%、較前年減少31.1%，但烏日、后里、西屯卻逆勢超越去年及前年同期。但賴正鎰認為，區域量增尚不能視為復甦，長期需求仍取決於產業就業、交通效率與居住品質。

他說，科技製造需要國際客戶、供應鏈與人才往來，航空及高鐵門戶則承接商務與旅遊需求。若能強化台中機場、烏日高鐵站與各產業園區的交通建設與接駁，將有助擴大企業選址、人才通勤及家庭居住的選擇。

賴正鎰說，江啟臣提出「台中進、台中出」新國門構想，主張加速台中機場第三航廈規畫，並整合桃園與台中機場分工，他表示支持，並認為，機場升級應與聯外道路、大眾運輸及園區接駁同步規畫，讓國際門戶的效益延伸至中台灣各縣市，帶動商務、觀光及區域均衡發展。

江啟臣曾說，松機遷建牽動全台空運布局，中央應把握契機，整合桃園與台中機場的發展及分工，讓中台灣扮演更積極角色。並以年旅運量千萬人次為目標，升級台中國際機場，讓中部旅客就近出入境，分擔桃園機場旅運需求，促成台中、桃園、台北多贏。

他說，中台灣擁有約7百萬人口腹地以及精密機械、半導體等產業基礎，機場量能應與區域發展需求同步提升。他主張加速台中國際機場第三航廈規畫建設，並整體評估跑道設施擴充與航空城發展，讓中部民眾有更多就近搭機的選擇，也為國際旅客、商務人士開拓「台中進、台中出」的便利門戶，降低對北部機場依賴。

在聯外交通方面，江啟臣提出推動高速公路直通機場的交通規畫，加速機場捷運橘線後續規畫建設，並完善台中機場往返高鐵及中部各大轉運中心的快速公車聯營，提升轉乘效率。他期盼結合台中國際機場與台中港的「海空雙港」優勢，強化國際商務及高科技物流服務，朝台灣第二個重要物流中心的目標邁進。

江啟臣主張，應結合松機AI園區構想，串聯南軟、內科、北士科、華亞科、龍潭與竹科，再延伸至中科的后里、台中及二林園區，可望形成連結北台灣與中台灣AI科技廊帶。

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