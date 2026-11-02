影／沈伯洋要不到蔣萬安LINE？吳思瑤向羅智強加好友談下一場辯論

台北市長選戰辯論會中，民進黨候選人沈伯洋曾希望與台北市長蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論時間。今天立法院教育及文化委員會質詢期間，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤與蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強面對面坐著，吳思瑤主動邀請羅智強加LINE好友。

10月31日台北市長辯論會第四輪交叉詰問尾聲，沈伯洋認為部分市政議題尚未獲得充分解答，提出舉行下一場辯論的可能性，並表示若蔣萬安當下無法決定，稍晚也可以透過LINE聯繫，希望私下交換聯絡方式協調時間。不過，沈伯洋在休息期間向蔣萬安提出交換LINE，未獲正面回應。羅智強隨後在臉書發文批評沈伯洋辯論表現不佳，形容他在台上慌張要求加LINE邀約第二場辯論，並質疑沈伯洋是「辯輸了才想約重賽」。吳思瑤當時則表示，既然沈伯洋要不到蔣萬安的LINE，她可以主動與羅智強加LINE聯繫。她指出，羅智強是蔣萬安競選總幹事，兩人又同為立法院教育及文化委員會成員，若要討論下一場辯論，可以透過羅智強溝通。

羅智強今天受訪表示，吳思瑤在教育及文化委員會主動提出加LINE，兩人都是委員會同事，他認為加LINE方便聯繫，也歡迎吳思瑤有意見時與他溝通。吳思瑤則表示，因為羅智強是蔣萬安競選總幹事，希望促成未來舉行更多市政討論及公平辯論的機會，因此主動提出交換LINE。她也指出，沈伯洋已第一時間簽署其他媒體聯合邀約辯論的同意書，若後續要舉行辯論，前提是蔣萬安也必須接受媒體邀約。

吳思瑤表示，兩人同在立法院多年，平時也有許多教育、文化議題可以交流，不論選舉期間的競選總幹事身分，或立法院同事關係，透過LINE交換意見都是正向的事。

台北市長選戰辯論會中，民進黨候選人沈伯洋曾希望與台北市長蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論時間。今天立法院教育及文化委員會質詢期間，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤（左）與蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強（右）面對面坐著，吳思瑤主動邀請羅智強加LINE好友。記者黃義書／攝影

台北市長選戰辯論會中，民進黨候選人沈伯洋曾希望與台北市長蔣萬安交換LINE，協調下一場辯論時間。今天立法院教育及文化委員會質詢期間，沈伯洋競選總幹事、民進黨立委吳思瑤（左）與蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強（右）面對面坐著，吳思瑤主動邀請羅智強加LINE好友。記者黃義書／攝影