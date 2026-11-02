妙天爭議燒！綠營憂恐成入主竹縣府潛規則 徐欣瑩競辦轟選舉奧步

民進黨竹北市民代表候選人楊士學今天在臉書發文，針對網路紀實影片「我們之後：退轉之後的人生」，引述多名前幹部及信徒指控，曾長期參與悟覺妙天禪師相關體系，從學生時期到出社會後，遭受精神施壓、被要求購買俗稱「蓮座」的納骨塔位，甚至因此背負債務。楊士學質疑，相關運作模式是否會成為國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩未來入主新竹縣政府後的施政「潛規則」。

對此，徐欣瑩競辦回應，選戰進入倒數關鍵階段，對手使出選舉奧步的意圖已昭然若揭。距離11月28日投票日愈來愈近，民進黨從司法清算到政治打手接連出招，企圖透過一連串政治操作干擾選情、影響選民判斷。對於這種不擇手段、破壞民主選舉公平性的惡質行徑，徐欣瑩競選辦公室予以最嚴厲的譴責與唾棄。

楊士學指出，影片中的前國會助理控訴，過去擔任徐欣瑩助理期間，曾遭遇高壓管理，徐也曾以開車發生小擦撞與修行不夠清淨連結，提及購買蓮座。影片中受訪者還指稱，徐曾教導如何向父母開口借錢，並以子女教育基金等理由取得資金，實際用於購買納骨塔位。

此外，影片另有一對夫妻指控，從大學時期加入相關社團到出社會後，長期面臨借貸及蓮座購買壓力，甚至動用信用卡、現金卡及個人積蓄借錢，離開後仍長期承受債務與心理壓力。

針對納骨塔買賣爭議，楊士學引述影片內容指出，釋迦牟尼佛救世基金會曾於2020年5月發布聲明，表示悟覺妙天禪師未涉入相關納骨塔事務，消費者若有買賣問題應洽銷售公司。不過，影片中的吹哨者透過經濟部商工登記資料比對，指多家納骨塔及代銷公司歷年董監事名單，出現妙天家屬及法門核心人員，質疑相關企業間的關係。