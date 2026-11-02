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蘇巧慧家族利益迴避爭議登上BBC 黃國昌：情節比徐佳青嚴重一百倍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌（右）今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道

英國廣播公司BBC報導，民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族引發利益迴避質疑，民眾黨主席黃國昌今天表示，蘇巧慧胞妹蘇巧純違反公職人員利益衝突迴避法，這些都是鐵錚錚的事實，情節比僑委會前委員長徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重一百倍以上。

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BBC報導，蘇巧慧近期最大爭議就是蘇巧純相關團隊，過去在行政院前院長蘇貞昌任職期間獲得政府補助及投資，因而遭到質疑無視利益迴避。黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，蘇巧純違反公職人員利益衝突迴避法，這些都已經是鐵錚錚的事實，情節遠比徐佳青「帶兒子去東沙島」嚴重一百倍以上。

黃國昌指出，徐佳青先是對外聲稱民眾黨抹黑，好不容易等到監察院開罰10萬元，後來還選擇裝傻好像自己很無辜，「這就是民進黨主政下面，這些新潮流權貴囂張的嘴臉，後來僑委會一連串發生的事情，我們一點都不驚訝」，然而賴清德總統縱容的程度卻讓大家瞠目結舌。

黃國昌質疑，曠世智能公司在增資的時候，為何國發基金、台企銀用納稅人的錢去認股？納稅人一股13元，蘇巧純一股0.5元，請問這是什麼道理？光是這個關鍵的問題，蘇巧慧從來都不回應，只說是舊案重炒、選舉操作跟抹黑，「現在的狀況就是的虧都虧國家、賺都賺你們家的。」

黃國昌表示，BBC把這件事情寫出來，他看完後心中感慨萬千，因為台灣媒體從不追問，對的事情就是對的，錯的事情就是錯的，「我不管你們有多少媒體資源、銀子、花了多少錢收買，民眾黨一定會持續追蹤下去。」

蘇巧慧 黃國昌 BBC 2026九合一選舉 新北市選舉 徐佳青

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