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綠營拚收復失土 謝國樑：十二項建設是我的底氣

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及任內十二項建設成績單。圖／節目製作單位提供
謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及任內十二項建設成績單。圖／節目製作單位提供

基隆市長謝國樑拚連任，綠營想收復失土，挑戰者童子瑋來勢洶洶。謝國樑說，他任內有十二項指標建設當底氣，包含行人友善、騎樓整平、室內兒童樂園、基隆捷運、汙水接管等，都有明確成果及進度，也是育兒友善城市，提供臨托、夜託服務，接得住育兒家庭需求。

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謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及任內十二項建設成績單。談政績方面，他首推行人友善成果，要求車輛禮讓行人、 行人要走斑馬線，檢討現有斑馬線不符合行的需求，陸續畫400條綠底行穿線，基隆行人事故率從本島最高，翻轉成為行人事故率第二低，排名提升了18名。

謝談到，他任內整平或順平騎樓累計達2萬多平方公尺，超過20年來加總的總和，對於占用騎樓等問題，逐一溝通排除，對於店家營業需求等現實問題，要求店面的距離要留1.5公尺寬，留下明確通道。

基隆多雨，目前7個行政區都有建置室內兒童樂園，一到周末，吸引很多雙北家庭一起來玩，謝國樑說，室內兒童樂園變觀光景點，是意外的收穫。

謝也談到，他上任前，基隆部分公共建設出現工程糾紛，他主政要求公共工程發包必須很透明。美術館工程優糾紛落幕，900坪市立總圖也已經開幕，都成為城市新亮點。對於汙水接管成績，謝國樑說，他任內接管7至8%，接管率到50%，成績是六都以外、縣市組的第一名。

基隆捷運已經開工，謝國樑笑說， 基隆市民普遍不認為「捷運是真的」，畢竟地方聽了30年，存有「狼來了」質疑心理，基隆年度總預算200億的15%、 30多億用在捷運預算，要讓基隆捷運進度加速推進。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及任內十二項建設成績單。圖／截取廣播節目直播畫面
謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及任內十二項建設成績單。圖／截取廣播節目直播畫面

謝國樑 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉

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