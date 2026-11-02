蔣萬安沈伯洋首場辯論會捲「洩題爭議」？盧秀燕這樣說

台北市長選舉電視辯論10月31日舉行，主辦單位媒體提問環節有提前給題目，引爆選舉攻防。台中市長盧秀燕今天表示，承辦方在辯論前有邀雙方陣營參加所有規則討論，雙方皆到場，就辯論技術、規則進行相關討論說明，因此辯論相關規定就依照雙方協議方式進行。

2026年台北市長電視辯論會前天舉行，引發「洩題爭議」。民進黨候選人沈伯洋辯論後受訪說，一天前主辦單位有把題目給他，但不知道為什麼會有這樣的決定；蔣萬安競選總幹事羅智強昨說「當沈伯洋怪罪吳思瑤，他已經認輸了。」後來沈伯洋又表示 「沒有什麼不公平，事前對於辯論磋商都有事前討論」。

針對沈伯洋說法轉變？盧秀燕今天出席「道卡斯綜合服務園區興建工程」開工祈福典禮受訪指出，此次辯論是由三立及TVBS共同承辦，承辦方在辯論前有邀請雙方陣營參加所有規則討論，蔣萬安請羅智強，沈伯洋請吳思瑤，雙方都有到場，就辯論技術、規則都有討論說明，因此辯論相關規定就依照雙方協議方式進行。

媒體詢問盧秀燕今天下午為何要特別拜會台北市議會的黨員？盧秀燕表示，很多事務跟議員有關，因此特別去拜訪，總而言之，台中好、台灣會好，台灣好，台中也會好，跟外界共好，台灣更和諧，國家才會更進步，城市才復甦。

媒體追問「不是以蔣萬安競選總部主委身分去的？」盧秀燕回覆說，「我兩個身分都有，我有多重身分。」