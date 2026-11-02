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戴立安稱「北市變天訊號強烈」蔣萬安：認同這4年建設 勇敢站出來投票

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午視察婦幼專責醫院安心育兒門診。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察婦幼專責醫院安心育兒門診。記者潘俊宏／攝影

台北市長選戰倒數26天，民調專家戴立安近日接受專訪時直言，台北市變天的訊號已經很強烈，雖然蔣萬安保住了深藍基本盤，但淺藍族群確實正在跑票。台北市長蔣萬安今表示，呼籲所有認同台北市這四年各項建設及進步腳步，勇敢站出來，堅定投下這一票，支持蔣萬安。

2026九合一選舉

蔣萬安今天上午視察婦幼專責醫院安心育兒門診，對於戴立安先前接受專訪提到，變天的訊號已經很強烈。蔣萬安說，各種民調當然都會有各種結果，以及相關的解讀。但就像他10月26號在競選總部成立當天所說的，就是吹起反攻的號角。

蔣說，所以這就是他接下來剩下這幾天，很重要的任務以及堅定的立場。

另外，媒體也問蔣，辯論會後又有一個最新民調看好沈伯洋的贏15%，支持度也贏17%？蔣萬安說，各項調查當然都可以參考，但最重要的關於辯論部分，也呼籲所有的好朋友，可以好好來看這整個辯論會的內容，就很多市政議題都有充分交換意見，也談很多具體的數字跟事實。

蔣萬安 戴立安 投票 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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