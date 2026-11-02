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BBC報導蘇巧慧家族爭議 李四川：政府廉政最重要 蘇貞昌父女應說清楚

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長候選人李四川表示，政府廉政是最重要的事情。記者張策／攝影
新北市長候選人李四川表示，政府廉政是最重要的事情。記者張策／攝影

新北市長候選人李四川今再針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族利益迴避爭議指出，政府廉政是最重要的事情，蘇貞昌過去擔任行政院長，蘇巧慧也身為立法委員，家族成員卻能取得政府4000多萬元補助及投資，過程是否涉及違反公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧及蘇貞昌都應出面說明。

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李四川今天上午在板橋競選總部出席工商團體後援會活動，媒體提到，外媒BBC報導蘇巧慧家族涉嫌利益迴避爭議，蘇巧慧至今仍沒有回應，國民黨文傳會主委陳以信也批評蘇家「把國家當自己家」。

李四川表示，政府廉政是最重要的事情，外媒之所以重視此事，是因為蘇貞昌當時擔任行政院長，是「百官之首」，蘇巧慧又是立法委員，妹妹卻能從政府取得4000多萬元補助與投資，過程中沒有進行迴避，也沒有揭露身分關係，這些都涉及利益衝突迴避法。

李四川指出，不論是蘇巧慧或蘇貞昌，都必須好好向外界說明，為何家族成員能取得如此高額的投資。他質疑，一般年輕人要取得人生第一桶金都相當困難，蘇家成員卻能取得大筆補助及投資，過程中究竟有沒有違反利益衝突迴避法，應該講清楚。

李四川強調，相關爭議必須釐清，才能維護政府廉政，蘇巧慧及蘇貞昌都應對外界質疑提出說明。

蘇巧慧 李四川 蘇貞昌 2026九合一選舉

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