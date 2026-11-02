游淑貞推吉安鄉智慧門牌 魏嘉賢批易被詐騙利用 鄉公所反擊

花蓮縣長候選人游淑貞主張將吉安鄉智慧門牌擴大推行至全縣，引發對手魏嘉賢質疑，認為QR Code有遭詐騙集團利用的風險，且門牌辨識度不佳、製作成本偏高。吉安鄉公所回應，2023年更新至今未接獲詐騙案件，QR Code也讓非上班時間通報案件增加約4成，確實發揮智慧功能。

吉安鄉公所2023年7月起更新智慧門牌，在門牌右上角設置QR Code，民眾掃描即可連結公所官網，進行建議、報修及環境髒亂等案件通報。游淑貞參選縣長後，主張將這項政策擴大推行至全縣13鄉鎮市，魏嘉賢則對此表達反對，認為不應讓全縣民眾為高成本、低效益的政策買單。

魏嘉賢指出，依花蓮縣道路命名暨門牌編訂自治條例等規定，門牌編訂原屬縣府及戶政事務所職權，吉安鄉公所2022年遊說縣府民政處修正相關規定後，才得以推動特色門牌；所謂智慧門牌只是將公所官網QR Code印在門牌上，實際功能有限，現在透過Google或AI就能查詢政府資訊，沒有必要將QR Code與智慧畫上等號。

魏嘉賢提醒，民眾不隨意掃描來路不明的QR Code是基本防詐常識，數位發展部資通安全署曾提醒公共場所QR Code遭惡意覆蓋的風險，質疑公所是否充分評估資安問題，就將QR Code設置在全鄉門牌上。

魏嘉賢認為，門牌是重要公共識別設施，應符合通用設計，兼顧高齡者、視力不佳及色覺障礙者需求，但吉安鄉門牌加入色彩與裝飾圖騰，未見遠距辨識、夜間可讀性等測試資料，且門牌尺寸放大，主要字體卻未同步加大，令人不好辨識，製作成本卻要花約600萬元。

吉安鄉公所主秘樊一明表示，智慧門牌從2023年7月更新至今，從未接獲相關詐騙案件，門牌採一體成型平面設計，若遭詐騙集團張貼偽造QR Code貼紙，民眾應能辨識異狀，不必過度擔憂。

樊一明指出，門牌字體大小及辨識度都經過評估與整體設計，目前經過風吹日曬雨淋，字體仍相當清晰，不會輕易掉色。他說，過去民眾只能在上班時間向公所反映問題，設置QR Code後，24小時都能掃描通報，統計2023年7月至今，非上班時間通報案件增加約4成，包含道路建議報修及環境髒亂等，認為這正是智慧門牌發揮的實際效益。

吉安鄉公所回營，門牌字體大小及辨識度都經過評估與整體設計，目前經過風吹日曬雨淋，字體仍相當清晰，不會輕易掉色。記者王思慧／攝影

花蓮縣長候選人魏嘉賢質疑，吉安鄉智慧門牌QR Code有遭詐騙集團利用的風險，且門牌辨識度不佳、製作成本偏高。圖／魏嘉賢競選團隊提供