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李四川喊「一定蓋蘆社大橋」 要讓輝達產業量能延伸五股蘆洲
新北市長候選人李四川今出席工商團體後援會成立大會，談及未來新北AI產業布局，強調「我一定會蓋蘆社大橋」，透過交通建設將北士科輝達高科技產業量能延伸至五股、蘆洲，並結合台64、台65線，串聯板橋、土城、樹林及新店等地，打造跨區域AI高科技產業廊帶。
李四川今天上午在板橋競選總部出席「工商建研會工商團體後援會」活動。媒體詢問，三三會理事長林伯豐先前稱讚他是引進輝達的最大功臣，未來如何將北士科高科技產業量能引進新北，並串聯各地打造AI產業廊帶？
李四川表示，北士科引進輝達後，相關產業量能也應延伸至新北市，因此他主張興建蘆社大橋，透過交通串聯北士科與蘆洲、五股，讓高科技產業能進一步向新北發展。
李四川指出，蘆洲的蘆南、蘆北地區仍須進行必要的土地重劃，未來也希望在蘆洲、五股創造科學園區，再透過台64、台65線，連結板橋、土城、樹林及新店，擴大產業發展範圍。
李四川說明，他提出的AI高科技廊帶並非單指某一座科學園區，而是從汐止科學園區、南港軟體園區、內湖科學園區、北士科，一路延伸至蘆洲、五股未來規畫的科學園區，淡海新市鎮二期、三期也將納入布局。
此外，產業廊帶也將串聯土城、板橋，並結合鴻海及新店寶高等產業據點，形成更完整的高科技產業網絡。
李四川強調，AI高科技廊帶不只是產業發展規畫，也是年輕人未來上班通勤的廊帶，希望透過交通建設串聯各個科技產業據點，帶動新北經濟發展，讓企業與就業機會進一步延伸至新北各地。
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