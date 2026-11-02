影／蔡其昌「弱智說」惹議 蔣萬安要求道歉

民進黨立委蔡其昌日前為台北市長候選人沈伯洋助講時表示「當一個首都的市長如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引發爭議，蔡其昌雖事後表示，他質疑的是市長施政，而不是台北市民。尋求連任的台北市長蔣萬安今天回擊說，鮮乳政策的執行其實要克服很多困難，蔡委員的發言不管針對誰，都不該受到這樣粗暴言論對待，這樣言論非常不厚道，台北市民都非常有智慧，不應該選舉到了就發表這樣的言論。

蔣萬安表示，我的政績不只有鮮奶政策，看似簡單的喝鮮奶政策，其實要克服很多困難，要公私協力才能讓學童喝到鮮奶或豆漿，包括系統上架、價格等細節，尤其是中央在推行班班喝鮮奶政策後不久即喊停，台北市卻能堅持繼續推行，中央不做台北市來做，讓市民與學童受惠。

蔣萬安強調蔡委員應該為其言論道歉，蔡委員的發言不管針對誰，都不該受到這樣粗暴言論對待，台北市民都非常有智慧，身為市長一定堅持捍衛台北市民，因為這樣言論非常不厚道，缺乏善良、多元、包容等價值，不能因為選舉到了，就在台北市製造對立，尤其不能因為選舉立場不同就這樣傷害台北市民，希望有機會跟蔡委員好好溝通。

民進黨立委蔡其昌日前抨擊台北市長蔣萬安只有鮮乳政績，蔣萬安今天回擊要求道歉。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天視察台北市聯醫婦幼醫院育兒專責門診，仔細觀看門診流程與解說。圖／台北市攝影記者聯誼會