母黃美倫被目擊現身「洋流」終點站拉票...蔣萬安:運動碰到民眾打招呼

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨大安文山車掃，終點設在大安森林公園，台北市長蔣萬安今早也回防大安森林公園向晨運民眾拜票。對於母親黃美倫昨傍晚現身大安森林公園幫忙拉票？蔣表示，「我媽媽只是到公園運動，那當然碰到民眾她就是會打招呼。 」

蔣萬安今天上午視察婦幼專責醫院安心育兒門診，也被問及早上也去大安森林公園拜票？是否緊急回防深藍選區？蔣萬安說， 接下來就會包括早上的時候，會到各個公園跟民眾問候、爭取支持，所以今天就安排到大安森林公園，一早就會到公園跟很多運動團體跟民眾，爭取支持。