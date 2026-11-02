BBC點名蘇巧慧最大爭議 陳以信：蘇家把國家當自己家的官場現形記

英國廣播公司（BBC）日前報導新北市長選情，指出民進黨新北市長候選人蘇巧慧近期最大爭議，就是妹妹蘇巧純的公司引發利益迴避質疑。國民黨文傳會主委陳以信今表示，連國際媒體都注意到蘇家的利益衝突疑雲，蘇巧慧卻還在粉飾太平；父親當行政院長，妹妹公司拿政府投資，姊姊當立委忙著護短，難道不是一齣「把國家當自己家的官場現形記」？

陳以信指出，蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，2022年在蘇貞昌擔任行政院長期間，獲得國發基金近2000萬元投資。「公職人員利益衝突迴避法」第3條明定，公職人員二親等以內親屬擔任董事的公司，就是法定關係人。第14條更規定，關係人原則上不得與公職人員服務或受其監督的機關進行買賣或其他具有對價的交易。這筆政府投資已涉觸犯法律，蘇貞昌、蘇巧慧必須向全民交代。

陳以信表示，第14條禁止關係人交易，根本不以蘇貞昌親自參與審查或故意圖利為必要；即使蘇貞昌沒有親自簽核、沒有指示官員，只要交易符合第14條禁止要件，仍可構成違法，國發基金不能拿「專家審查通過」當擋箭牌，更不能把一般投資程序合法，偷換成利益迴避合法。

陳以信批評，蘇巧慧明明具有法律專業，卻一再宣稱妹妹不是公司負責人，「公司法」第8條白紙黑字規定，股份有限公司董事就是公司負責人，蘇巧慧混淆董事長與公司負責人的法律定義，是不是心中有鬼？蘇巧慧面對家族利益衝突疑雲，不肯正面回答法律問題，反而一再指控外界抹黑，難道這就是她所謂的陽光政治？

陳以信表示，國發基金是全民的錢，不是蘇家的錢，法律不能只管老百姓，遇到權貴就轉彎，蘇貞昌不能只用沒有參與審查撇清法律疑慮，蘇巧慧更不能用扭曲法律的說法粉飾太平，蘇家父女應該拿出證據、說明真相，別讓台灣民主淪為權貴家族的政治保護傘。