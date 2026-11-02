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蔡其昌酸蔣萬安「當台北市民是弱智？」藍：不挺沈伯洋就是弱智？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，蔡其昌如果需要「陪伴」，可以跟沈伯洋加LINE，沒必要出來秀下限；喜歡動輒罵人弱智的是沈伯洋，不是台北市民。圖／取自風向123事臉書
國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，蔡其昌如果需要「陪伴」，可以跟沈伯洋加LINE，沒必要出來秀下限；喜歡動輒罵人弱智的是沈伯洋，不是台北市民。圖／取自風向123事臉書

民進黨立委蔡其昌昨陪同黨籍台北市長候選人沈伯洋車掃、助講，提到「當一個首都的市長如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引發爭議。國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，蔡其昌把洋流的標準講明白了「挺沈伯洋，叫台北市民；不挺，叫弱智。」蔡其昌如果需要「陪伴」，可以跟沈伯洋加LINE，沒必要出來秀下限。

2026九合一選舉

韋淳祐說，可能蔡其昌是台中人，不清楚台北民意，根據民調，生生喝鮮奶獲87%市民支持，有國小以下孩童家庭支持度更達95%，相當於十個台北爸媽，九個半說好。現在因為民進黨要選舉，這九個半桶桶變成「弱智」。民進黨輸的不是一場辯論，是把一整座城市的家長都劃成敵人。

韋淳祐說，台北市以「鮮奶週報—生生喝鮮奶」榮獲新加坡 2026 年「李光耀世界城市獎」特別獎，這是台灣城市首次獲得該獎項肯定。新加坡頒獎的時候，沒有人問台北市民是不是弱智。這個問題，只有民進黨問得出口。憑什麼資格，蔡其昌可以汙辱台北市民的選擇？

韋淳祐說，賴政府說「困難」所以不做，蔣萬安市府把困難一個一個做掉，用科技改善市民的使用體驗，用既有通路解決政策落地的難題。同一件事，鮮奶不只是台北的政績，更是賴政府的對照組，這可能才是蔡其昌氣急敗壞的原因。這是台北市公務員用認真的態度，回應市民的期待。即便只有一個台北市民肯定這種突破精神，他也不該被稱為「弱智」，何況是87%民意支持。

韋淳祐表示，此時此刻，蔡其昌把洋流的標準講明白了「挺沈伯洋，叫台北市民；不挺，叫弱智。」沈伯洋過去一直強調要打正面選戰，不要人身攻擊，連辯論表現不好都能挽尊（網路用路，指挽回尊嚴）成自己在忍耐。結果原來正面選戰的意思是，正面的話自己講，負面的話隊友講，蔡其昌一句話，戳破了洋流整套宣傳的虛偽。

韋淳祐說，沈伯洋辯論時說「都更最重要的是開動與完工、是陪伴、SOGO 走到微風廣場需要縫合」，這些空話洋流都可以挺，還覺得很有深度；台北市民挺一個勤勤懇懇把鮮奶送到孩子手上的市府，就叫弱智。

韋淳祐說，洋流這麼囂張，祖師爺就是沈伯洋。他過去在立法院公開攻擊在野黨立委智商低落，今天蔡其昌罵台北市民弱智，這就是他們一直以來的真實態度。蔡其昌最近真的很需要沈伯洋的「陪伴」。一個罵立委智商低落，一個罵市民弱智，這種陪伴，他們兩個留著用就好。

蔡其昌 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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