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藍綠白力挺林啟賢惹議？竹縣黨部今查「違反輔選紀律」未指名道姓

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
昨天湧入大批支持者與地方政要，鄭朝方更高喊「沒有林啟賢就沒有鄭朝方」。圖／取自林啟賢臉書
昨天湧入大批支持者與地方政要，鄭朝方更高喊「沒有林啟賢就沒有鄭朝方」。圖／取自林啟賢臉書

竹北市民代表會主席林啟賢與福德里里長候選人黃淑珠昨天成立聯合競選總部，超過20位跨黨派民代，及綠營新竹縣長候選人鄭朝方藍綠白竹北市長候選人吳旭智、曾聖凱、邱臣遠到場站台，展現高人氣。不過，國民黨竹縣黨部今早發布聲明，指部分黨員疑違反輔選紀律，將依事證調查。雖未指明對象，政壇聯想到林啟賢。林啟賢受訪表示，不清楚黨部所指何事，強調擔任代表會主席應超越黨派、服務不分藍綠。

2026九合一選舉

林啟賢在竹北服務超過20年，基層扎根實力雄厚，昨天湧入大批支持者與地方政要，鄭朝方更高喊「沒有林啟賢就沒有鄭朝方」，現場更集結了超過20位跨黨派民意代表連袂站台，展現林啟賢與黃淑珠跨越黨派、深耕地方的超高人氣與扎實基層實力。

不過，國民黨新竹縣黨部今早發布聲明指出，近日接獲多起黨員檢舉及陳情，涉及部分黨員疑有違反選舉輔選紀律情事，將依具體事證展開調查。聲明指出，依中央九合一選舉有關黨員脫黨參選及違紀輔選助勢的黨紀處理原則，違紀者得視情節輕重停止黨權，情節重大者得撤銷黨籍；經查證屬實，將提送考核紀律委員會審議，不分身分職務，絕不寬貸。

對此，林啟賢今早接受本報訪問表示，自己並不知道黨部發布聲明的事情，也沒有接獲任何通知，只聽說其他候選人有在談論，至於黨部究竟在說什麼，他並不清楚。

林啟賢說，擔任市民代表會主席多年，本來就應該各黨各派都能調和，並包容不同意見。他以過去敬重的院長王金平為例，認為即使藍營立委過半，仍能展現高度，在藍綠之間保持包容，甚至禮遇綠營立委，因而獲得各界敬重。

林啟賢強調，擔任代表會主席應心胸放開、全方位代表地方來服務，服務不分藍綠、超越黨派。對於政黨因選情祭出黨紀，他表示，「可能選情告急了」，其他候選人的情況他不清楚，但自己仍會秉持服務地方、不分黨派的立場。

竹北市民代表會主席林啟賢與福德里里長候選人黃淑珠昨天成立聯合競選總部，超過20位跨黨派民代站台，展現高人氣。圖／取自林啟賢臉書
竹北市民代表會主席林啟賢與福德里里長候選人黃淑珠昨天成立聯合競選總部，超過20位跨黨派民代站台，展現高人氣。圖／取自林啟賢臉書

白竹北市長候選人邱臣遠到場站台，並致贈「好彩頭」等吉祥物。圖／取自林啟賢臉書
白竹北市長候選人邱臣遠到場站台，並致贈「好彩頭」等吉祥物。圖／取自林啟賢臉書

藍綠竹北市長候選人吳旭智、曾聖凱到場站台，祝福林啟賢高票當選。圖／取自林啟賢臉書
藍綠竹北市長候選人吳旭智、曾聖凱到場站台，祝福林啟賢高票當選。圖／取自林啟賢臉書

林啟賢 藍綠 鄭朝方 2026九合一選舉 新竹縣選舉 國民黨

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