強大洋流？沈伯洋Threads瀏覽數「30天破億」蔣萬安反問一句話

民進黨台北市長候選人沈伯洋的Threads粉絲數已達83萬，過去30天內，個人頁面瀏覽次數更正式突破1億大關。台北市長蔣萬安今受訪被問到此事，蔣說，「沈委員他是認知作戰的專家，他可以來說明這個數字到底合不合理。」

年底選戰倒數26天，蔣萬安今天上午視察婦幼專責醫院安心育兒門診，媒體今天也問蔣萬安，沈伯洋再下第二場辯論戰帖，並且表示希望是「即問即答」。

蔣萬安今天受訪也表示，可以理解沈委員想要再辦一場的用意，但是一直以來，大家可以看到沈委員，「說要辯論的也是他，那說辯論不用準備的也是他」。

蔣萬安說，他也覺得很可惜的是，這一次好不容易大家敲定辯論，而且籌畫好的辯論會，沈卻沒有好好的把握。比如沈很重要的都更政策，卻沒有在辯論會前或是辯論會時來好好闡述，難道這麼怕政策接受各界的檢驗嗎？

蔣萬安也重批對手，一直把辯論當做一個選舉操作的議題，當然尊重，接下來就會讓團隊來進行後續的協調。