小英助選沈伯洋 民進黨團：北市選票不是任何政黨的祖產

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在被視為北市深藍票倉的大安、文山區辦掃街造勢，前總統蔡英文則現身助陣，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，蔡英文在北市，兩次總統大選的選票都過半，指如果候選人的人格特質可以打動台北市民，選票就有機會過半，強調北市選票不是任何政黨的祖產。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今受訪時則表示，很謝謝蔡英文的推薦。

莊瑞雄說，蔡英文昨天站出來助選，台北市民和支持者看到她都是瘋狂的，並認為，蔡英文的論述讓大家感到溫暖，市民對她充滿熱情，也充滿信任；莊瑞雄也說，蔡英文最誇讚沈伯洋的就是沈可以把政策侃侃而談，這與蔡英文過去在打選戰時的特徵一樣。

至於沈伯洋有沒有辦法選票過半？莊瑞雄說，現在來看，沈伯洋有高人氣，市民對他也有期待，但是選舉還剩下20幾天的時間，光熱情還不足以來估算11月28號的一個選票，認為有準備香檳的人，要先放在冰箱裡面，布鞋還是穿著到處去拉票，把這些熱情轉化為市民的信任、把政策講得更清楚。最後還有時間可以衝刺，他認為是大有可為，民進黨對沈伯洋非常有信心。