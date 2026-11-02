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黃國昌：綠營沒人想談北市長辯論 蔡英文讚沈伯洋愛談政策與事實不符

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道

年底地方選舉進入倒數，台北市長首場電視辯論會落幕，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋的表現慘不忍睹，因此沒有任何民進黨政治人物出面幫忙背書，「據我所知民進黨的政治人物，這兩天沒有人希望談那場台北市長辯論。」

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對於前總統蔡英文稱讚沈伯洋跟她一樣都喜歡談政策，黃國昌直言不認同，並稱蔡英文可能沒看完那場辯論，因為完全與事實不符，如果一場選舉只有只有如何宣傳、造勢跟包裝才重要，只會讓公共政策討論的品質稀薄化，他建議蔡英文回去看完整場辯論，看沈伯洋談了什麼政策。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對台北市長首場電視辯論會，他說輸贏完全就是碾壓式的一面倒，「一個要選台北市長的人，對於市政這麼不熟悉，的確是個問題」，然而沈伯洋更嚴重的問題在於，主辦單位已經事前提供媒體提問，竟然還有辦法回答得不知所云，「題目都已經先給你了，這是根本沒有把它當一回事。」

黃國昌表示，不管民進黨的網軍或側翼怎麼吹捧，自己觀察這兩天以來網路上的狀況，完全沒有民進黨的政治人物，願意出來幫忙沈伯洋背書。

針對前總統蔡英文為沈伯洋站台，黃國昌則說，既然是要幫對方站台，當然要想辦法講好話，然而沈伯洋在電視辯論會的表現慘不忍睹，「據我所知民進黨的政治人物，這兩天沒有人希望談那場台北市長辯論」，至於蔡英文誇讚沈伯洋喜歡談政策，可能是沒有把整場電視辯論會看完，「我就具體請教蔡總統，到底談了什麼政策？」

黃國昌認為，沈伯洋不僅是對市政不了解，更是到了完全不知所云的層次，「要幫他包裝講好話，當然我都可以理解，但是跟客觀事實不符。」

面對主持人王淺秋詢問，民眾黨如何助攻台北市長蔣萬安，黃國昌聽聞後表示，蔣萬安需要要努力的地方，相信對方會持續努力下去，「過去這段時間當中，當然發生一些事情，可能對於他在做一些事情也產生制約，例如當初大家談好要合作，怎麼會面對民眾黨籍議員，蔣萬安說六個人都在的時候只能去一次？」

黃國昌說，那個制約造成相當的影響，相信蔣萬安心裡也很清楚，但是黃國昌答應的事情，一定就是會說到做到，「中間的這些過程，總不可能永遠要民眾黨的人顧大局、自己的人很自私，這樣我們的支持者也無法接受」，民眾黨前主席柯文哲給的建議很中肯，就是把過去這幾年做的事情跟政績，好好向台北市民報告爭取認同。

黃國昌也說，如果一場選舉搞到市政不重要、事情怎麼做不重要，只有如何宣傳、造勢跟包裝才重要，這樣只會讓公共政策討論的品質稀薄化，「蔡英文很喜歡討論政策，這件事情我相信，但是我可能要提醒蔡總統，花一點時間去看那一場辯論，再冷靜想想沈伯洋談了什麼政策。」

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