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黃世杰桃園楊梅路口催票 承諾幼師擴大二期、創造在地就業

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰表示要讓楊梅成為桃園南區交通轉運中心。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰表示要讓楊梅成為桃園南區交通轉運中心。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午在議員鄭淑方、議員候選人項柏翰陪同下，前往楊梅天成路口向通勤、晨運的市民問候拜票，並表示楊梅人口持續增加，是桃園市極具潛力、快速發展的區域，未來要讓楊梅成為桃園南區交通轉運中心，完善龍潭、楊梅、埔心生活圈路網，並讓幼獅擴大二期真正成為帶動楊梅產業升級、創造在地就業的重要基地。

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黃世杰說，楊梅近10年人口持續增加，民眾的需要求更應該好好被重視，包含公園綠地建設、瓶頸道路打通。楊梅要成為桃園南區交通轉運中心，龍潭、楊梅、埔心生活圈的路網要能完善，不只要更積極爭取捷運，還要搭配公車路網，讓楊梅成為更進步的都會區，同時促進北北桃生活圈品質一致。

黃世杰指出，楊梅除了發展非常快速、充滿潛力，但同時面臨許多亟待解決的挑戰，他很清楚楊梅鄉親對地方發展的期待，未來擔任市長，將整合市府資源積極串接中央，把停滯的建設進度追回來，包括讓幼獅擴大二期不只是都市計畫圖上的一塊土地，而是真正成為帶動楊梅產業升級、創造在地就業的重要基地。

他強調改變不能只靠單打獨鬥，需要對市政業務熟悉、能直接跟市府對接的強力議員在議會為大家發聲，未來，他在市政府當大家最強的後盾，和鄭淑方、項柏翰在議會並肩作戰，一定把楊梅的產業、交通、醫療與各項建設一次做到位。

黃世杰上午與議員鄭淑方、議員候選人項柏翰在楊梅天成路口拜票。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰上午與議員鄭淑方、議員候選人項柏翰在楊梅天成路口拜票。圖／黃世杰競選總部提供

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