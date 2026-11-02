聽新聞
0:00 / 0:00
黃世杰桃園楊梅路口催票 承諾幼師擴大二期、創造在地就業
民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午在議員鄭淑方、議員候選人項柏翰陪同下，前往楊梅天成路口向通勤、晨運的市民問候拜票，並表示楊梅人口持續增加，是桃園市極具潛力、快速發展的區域，未來要讓楊梅成為桃園南區交通轉運中心，完善龍潭、楊梅、埔心生活圈路網，並讓幼獅擴大二期真正成為帶動楊梅產業升級、創造在地就業的重要基地。
黃世杰說，楊梅近10年人口持續增加，民眾的需要求更應該好好被重視，包含公園綠地建設、瓶頸道路打通。楊梅要成為桃園南區交通轉運中心，龍潭、楊梅、埔心生活圈的路網要能完善，不只要更積極爭取捷運，還要搭配公車路網，讓楊梅成為更進步的都會區，同時促進北北桃生活圈品質一致。
黃世杰指出，楊梅除了發展非常快速、充滿潛力，但同時面臨許多亟待解決的挑戰，他很清楚楊梅鄉親對地方發展的期待，未來擔任市長，將整合市府資源積極串接中央，把停滯的建設進度追回來，包括讓幼獅擴大二期不只是都市計畫圖上的一塊土地，而是真正成為帶動楊梅產業升級、創造在地就業的重要基地。
他強調改變不能只靠單打獨鬥，需要對市政業務熟悉、能直接跟市府對接的強力議員在議會為大家發聲，未來，他在市政府當大家最強的後盾，和鄭淑方、項柏翰在議會並肩作戰，一定把楊梅的產業、交通、醫療與各項建設一次做到位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。