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談柯志恩選情 王金平：辯論後是分水嶺「倒吃甘蔗」

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華／高雄即時報導

對於本報今公布高雄市長民調結果，民進黨賴瑞隆以4成支持度領先國民黨柯志恩的3成3，前立法院長王金平今天上午指出，民調只是參考，辯論後是分水嶺，強調柯志恩選情是「倒吃甘蔗」。

2026九合一選舉

王金平今天上午出席由台北論壇基金會舉辦「2026教育行動論壇｜教準方向・育見未來」活動時，面對媒體提問對於柯志恩選情，王金平指出，「這次辯論之後，進了分水嶺的狀況，柯志恩有一直加分」。

媒體追問本報今天民調結果，王金平表示，聯合報民調是在辯論前，像之前ETTODAY的民調兩人僅差0.1；王金平強調，民調做參考，要把它當真那何必再競選，「看未來的趨勢，柯志恩是倒吃甘蔗」。

談柯志恩選情，前立法院長王金平今天上午指，辯論後是分水嶺，倒吃甘蔗。記者郭韋綺／攝影
談柯志恩選情，前立法院長王金平今天上午指，辯論後是分水嶺，倒吃甘蔗。記者郭韋綺／攝影

甘蔗 柯志恩 王金平 2026九合一選舉 高雄市選舉

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