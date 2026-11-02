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選戰倒數還全台拚輔選？沈伯洋：首要任務在台北
台北市長選情白熱化，民進黨台北市長候選人沈伯洋接下來是否仍會加入全台輔選行列，他上午表示，首要任務是在台北持續掃街，辦座談會。
針對是否會幫忙輔選其它縣市的民進黨縣市長候選人，沈伯洋說，這都還在討論的階段，台北市選情非常緊繃，對他們來說，在台北持續掃街，還是辦座談會，是他們的首要任務。
沈伯洋指出，接下來會不會幫忙輔選，就要看中間空檔的時間，能不能夠到外縣市，一起去討論與外縣市的合作。
對於台北市長候選人辯論會，沈伯洋說，辯論的表現就是由市民打分數，民調也是展現民意的一部分，但他們還是戒慎恐懼。
沈伯洋表示，辯論不是要辯出輸贏，最主要的目的是與市民對話，他很希望藉由這個辯論的過程，把他們的聲音傳達到市民的耳朵裡。
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