改變的時刻到了！吳宗憲頭城懇託會湧500鄉親挺「最勇敢男人」

宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」，立委牛煦庭的外公外婆是宜蘭人，他以「宜蘭外孫」身分大讚吳宗憲是「最勇敢男人」，直球對決綠營造謠抹黑與司法威嚇，將以豐富的學經歷與行政經驗奉獻這片土地，打造均富、幸福快樂的新宜蘭。

「宜蘭走新路—憲政熱映中」懇託會昨晚到頭城慶元宮，同時也是藍營的票倉，頭城鎮長蔡文益、縣議員賴良洲、頭城鎮民代表會主席楊碧村、頭城區漁會理事長陳秀暖、競總主委林建榮、後援會總會長呂國華等人出席，立委牛煦庭也特別力挺好同事。

從桃園趕來助陣的立委牛煦庭說，他的外公外婆分別是羅東鎮與五結鄉人，在他心中，吳沙等先賢開墾宜蘭、當年陳定南縣長守護好山好水的「勇敢」就是宜蘭精神，而在他眼裡，「吳宗憲就是立法院最勇敢的男人！」

「改變的時刻到了」，牛煦庭指出，鄉親在保有好山好水的同時，也期盼更好的經濟發展與工作機會。面對對手只會拿「在地」耍嘴皮子，鄉親真正需要的是有能力、有執行力的吳宗憲，帶領宜蘭走出新路。

他痛批，林國漳30年來顧賺錢，不惜幫奇奇怪怪的人辯護，如今挾帶龐大資源華麗登場，「就是因為沾上了新潮流」；反觀吳宗憲的20年檢察官生涯，懲凶除惡甚至經歷槍戰，才是最值得信賴的選擇，「從頭城開始，勇敢挺宗憲」。

吳宗憲直言，對手陣營找不出他任何污點，不斷拿非宜蘭出生做攻擊。他任職檢察官20年期間，有11年專辦肅貪，操守經得起檢驗；他具備「三碩士、雙博士候選人」跨法學、會計、工程與公衛的學術背景，進入立院後成功推動羅東工保地解編、蘇澳溪分洪道及南方澳漁船上架場等重大工程，「不管任何角色，我都是最認真的，一定做到最好！」

吳宗憲痛心指出，自己在司法體系多年，從未想過司法會被民進黨扭曲至此，甚至動用司法整肅異己「就是要讓人民害怕」，這也是民調仍有四成不表態的主因，他請鄉親站出來當後盾，「今天若你不站出來，明天便沒有人能為你站出來」。

面對對手喊出「宜蘭製造」，吳宗憲強調要「製造宜蘭」，帶著過去曾經在幾個縣市任職的經驗，打造均富、幸福快樂的新宜蘭，呼籲集中選票，縣長支持吳宗憲、鎮長支持蔡文益、議員支持賴良洲，拚出更好的新宜蘭。

宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」。圖／吳宗憲競總提供

立委牛煦庭的外公外婆是宜蘭人，他以「宜蘭外孫」身分大讚吳宗憲是「最勇敢男人」對決綠營造謠抹黑與司法威嚇，吳將以豐富的學經歷與行政經驗奉獻這片土地。圖／吳宗憲競總提供