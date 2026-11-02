快訊

中榮神外部長涉代刀 ！「器械伸進病人體內」畫面曝 衛局：移送法辦釐清

每天2片吐司還限制喝水！3歲男童餓到超商覓食 遭「新媽」過肩摔致死

遭爆分居廖鎮漢！孫芸芸親揭婚姻現況

聽新聞
0:00 / 0:00

改變的時刻到了！吳宗憲頭城懇託會湧500鄉親挺「最勇敢男人」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」。圖／吳宗憲競總提供
宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」。圖／吳宗憲競總提供

宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」，立委牛煦庭的外公外婆是宜蘭人，他以「宜蘭外孫」身分大讚吳宗憲是「最勇敢男人」，直球對決綠營造謠抹黑與司法威嚇，將以豐富的學經歷與行政經驗奉獻這片土地，打造均富、幸福快樂的新宜蘭。

2026九合一選舉

「宜蘭走新路—憲政熱映中」懇託會昨晚到頭城慶元宮，同時也是藍營的票倉，頭城鎮長蔡文益、縣議員賴良洲、頭城鎮民代表會主席楊碧村、頭城區漁會理事長陳秀暖、競總主委林建榮、後援會總會長呂國華等人出席，立委牛煦庭也特別力挺好同事。

從桃園趕來助陣的立委牛煦庭說，他的外公外婆分別是羅東鎮與五結鄉人，在他心中，吳沙等先賢開墾宜蘭、當年陳定南縣長守護好山好水的「勇敢」就是宜蘭精神，而在他眼裡，「吳宗憲就是立法院最勇敢的男人！」

「改變的時刻到了」，牛煦庭指出，鄉親在保有好山好水的同時，也期盼更好的經濟發展與工作機會。面對對手只會拿「在地」耍嘴皮子，鄉親真正需要的是有能力、有執行力的吳宗憲，帶領宜蘭走出新路。

他痛批，林國漳30年來顧賺錢，不惜幫奇奇怪怪的人辯護，如今挾帶龐大資源華麗登場，「就是因為沾上了新潮流」；反觀吳宗憲的20年檢察官生涯，懲凶除惡甚至經歷槍戰，才是最值得信賴的選擇，「從頭城開始，勇敢挺宗憲」。

吳宗憲直言，對手陣營找不出他任何污點，不斷拿非宜蘭出生做攻擊。他任職檢察官20年期間，有11年專辦肅貪，操守經得起檢驗；他具備「三碩士、雙博士候選人」跨法學、會計、工程與公衛的學術背景，進入立院後成功推動羅東工保地解編、蘇澳溪分洪道及南方澳漁船上架場等重大工程，「不管任何角色，我都是最認真的，一定做到最好！」

吳宗憲痛心指出，自己在司法體系多年，從未想過司法會被民進黨扭曲至此，甚至動用司法整肅異己「就是要讓人民害怕」，這也是民調仍有四成不表態的主因，他請鄉親站出來當後盾，「今天若你不站出來，明天便沒有人能為你站出來」。

面對對手喊出「宜蘭製造」，吳宗憲強調要「製造宜蘭」，帶著過去曾經在幾個縣市任職的經驗，打造均富、幸福快樂的新宜蘭，呼籲集中選票，縣長支持吳宗憲、鎮長支持蔡文益、議員支持賴良洲，拚出更好的新宜蘭。

宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」。圖／吳宗憲競總提供
宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」。圖／吳宗憲競總提供

立委牛煦庭的外公外婆是宜蘭人，他以「宜蘭外孫」身分大讚吳宗憲是「最勇敢男人」對決綠營造謠抹黑與司法威嚇，吳將以豐富的學經歷與行政經驗奉獻這片土地。圖／吳宗憲競總提供
立委牛煦庭的外公外婆是宜蘭人，他以「宜蘭外孫」身分大讚吳宗憲是「最勇敢男人」對決綠營造謠抹黑與司法威嚇，吳將以豐富的學經歷與行政經驗奉獻這片土地。圖／吳宗憲競總提供

宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」。圖／吳宗憲競總提供
宜蘭縣長候選人吳宗憲昨晚在頭城鎮舉辦懇託會，吸引超過500位鄉親高呼「票投3號，有靠山」。圖／吳宗憲競總提供

吳宗憲 牛煦庭 宜蘭 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宜蘭市…韓瑩致意議長 與陳美玲同場不同框

王惠美站台施佩妤稱「出山」後小雞都會來顧 近期接連站台助選

高雄交火 柯文哲轟賴瑞隆「應比照我關一年」

南投選戰…韓國瑜挺許淑華吐金句 温世政反埔里蓋掩埋場

相關新聞

黃國昌：綠營沒人想談北市長辯論 蔡英文讚沈伯洋愛談政策與事實不符

年底地方選舉進入倒數，台北市長首場電視辯論會落幕，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋的表現慘不忍睹，因此沒有任何民進黨政治人物出面幫忙背書，「據我所知民進黨的政治人物，這兩天沒有人希望談那場台北市長辯論。」

蔡其昌「弱智說」惹議！蔣萬安怒轟道歉...市民不應受言語粗暴對待

民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的大洋流造勢，批台北市長蔣萬安施政不力，質疑「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引爭議。蔣今要求蔡其昌道歉並更正說法，「台北市民不管支不支持這政策、支不支持蔣萬安，都不應受蔡這樣言語粗暴的對待。」

昨洋流大造勢後 蔣萬安一早回防大安森林公園拜票

年底選戰倒數26天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天洋流號到大安文山大造勢後，台北市長蔣萬安今也一早回防大安森林公園，向市民問早　親切互動展現高人氣。

李四川喊「一定蓋蘆社大橋」 要讓輝達產業量能延伸五股蘆洲

新北市長候選人李四川今出席工商團體後援會成立大會，談及未來新北AI產業布局，強調「我一定會蓋蘆社大橋」，透過交通建設將北士科輝達高科技產業量能延伸至五股、蘆洲，並結合台64、台65線，串聯板橋、土城、樹林及新店等地，打造跨區域AI高科技產業廊帶。

BBC點名蘇巧慧最大爭議 陳以信：蘇家把國家當自己家的官場現形記

英國廣播公司（BBC）日前報導新北市長選情，指出民進黨新北市長候選人蘇巧慧近期最大爭議，就是妹妹蘇巧純的公司引發利益迴避質疑。國民黨文傳會主委陳以信今表示，連國際媒體都注意到蘇家的利益衝突疑雲，蘇巧慧卻還在粉飾太平；父親當行政院長，妹妹公司拿政府投資，姊姊當立委忙著護短，難道不是一齣「把國家當自己家的官場現形記」？

藍綠白力挺林啟賢惹議？竹縣黨部今查「違反輔選紀律」未指名道姓

竹北市民代表會主席林啟賢與福德里里長候選人黃淑珠昨天成立聯合競選總部，超過20位跨黨派民代，及綠營新竹縣長候選人鄭朝方、藍綠白竹北市長候選人吳旭智、曾聖凱、邱臣遠到場站台，展現高人氣。不過，國民黨竹縣黨部今早發布聲明，指部分黨員疑違反輔選紀律，將依事證調查。雖未指明對象，政壇聯想到林啟賢。林啟賢受訪表示，不清楚黨部所指何事，強調擔任代表會主席應超越黨派、服務不分藍綠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。