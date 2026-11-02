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蔡其昌「弱智說」惹議！蔣萬安怒轟道歉...市民不應受言語粗暴對待

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今早視察婦幼專責醫院安心育兒門診。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今早視察婦幼專責醫院安心育兒門診。記者潘俊宏／攝影

民進黨立院黨團總召蔡其昌昨晚出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的大洋流造勢，批台北市長蔣萬安施政不力，質疑「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引爭議。蔣今要求蔡其昌道歉並更正說法，「台北市民不管支不支持這政策、支不支持蔣萬安，都不應受蔡這樣言語粗暴的對待。」

2026九合一選舉

年底選戰倒數26天，蔣萬安今天上午視察聯合醫院婦幼專責醫院的母嬰一條龍照護政策。對於蔡其昌昨天在沈伯洋造勢場的「弱智說」，蔣萬安怒批蔡其昌這樣的言論，「非常不厚道，而且缺乏善良、包容多元的價值」，並且喊話沈伯洋委員，好好跟蔡其昌委員談談。

蔣萬安說，實在不希望選舉到了，就在台北市民之間製造對立，甚至也不應該政治立場不同，就來傷害彼此，這是我非常堅守的價值，也應該是台灣這樣民主任社會，不分黨派共同堅定捍衛的。

蔣說，今天看到蔡其昌委員的發言，他認為台北市不管支不支持這項政策、支不支持蔣萬安市長，其實都不應該受到蔡奇昌這樣言語上面粗暴的對待，「台北市民是非常有智慧」，所以身為市長，一定是堅定捍衛所有台北市民，也因此，他要請蔡其昌委員，對於他的言論，向所有台北市民道歉，而且更正說法。

蔣萬安表示，台北市的政績當然不只鮮奶，鮮奶政策大家看起來很簡單，但其實北市府不管是一一走訪超商業者、還要克服非常多系統、上架，還有包括品項、價格等，這些困難都要一一克服，這些都需要透過公私協力才能達成，讓孩子能夠很方便領取鮮奶。

蔣提到，當然也包括很多孩子沒有辦法喝鮮奶，市府也提供喝豆漿，這些很多細節都必須想到，而且做得很周延。那當然這個政策最早一開始，中央其實也要來做相關的班班喝鮮奶政策，但是因為冷鏈配送問題，執行一個學期就喊停，但是「中央不做、台北市來做，所以我們做到了。 」台北市這個身為市長，一定是持續來推動這樣的政策，讓市民朋友、讓孩子都能受惠的政策。

蔡其昌 蔣萬安 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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