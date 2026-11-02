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跟陳其邁賴瑞隆唱歌被柯志恩請下台 王金平被問是否委屈？回應了

聯合報／ 記者郭韋綺石秀華／高雄即時報導
前立法院院長王金平今天上午回應唱歌被請下來一事，指沒有生氣。記者郭韋綺／攝影
前立法院院長王金平今天上午回應唱歌被請下來一事，指沒有生氣。記者郭韋綺／攝影

高雄義消前天舉辦年終感恩餐會，身為全國義消總會長的前立法院長王金平，上台與幹部及市長陳其邁、綠營市長候選人賴瑞隆等人合唱，途中卻被藍營高雄市長候選人柯志恩「請」下台，對於外界指「受委屈」一事，王金平今天上午還原當天情形指，「沒有生氣」。

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事後賴瑞隆昨回應此事指，「王院長看起來很高興要合唱，被請下台真的很可惜」。柯志恩昨說，「剛跟王金平見面，外界不要見縫插針」。

王金平今天上午出席由台北論壇基金會舉辦「2026教育行動論壇｜教準方向・育見未來」活動時，面對媒體提問指那天在義消的餐會，畫面上看起來好像柯志恩委員把你請下來，外界認為柯志恩好像有點不禮貌，王金平還原當天現場的情形說，那天匆匆忙忙的趕進來，剛好其邁市長和瑞隆委員在台上，還有帶了很多民進黨幹部在台上，但我不知誰台上，進去的時候就有人遞麥克風給他，要他一起唱。

王金平解釋，當時不知道台上有誰，自己當義消總會長快30年了，當然來了，情理上為何不上去，要拿著麥克風上去唱，但這時候，柯委員和陳麗娜有說，不要上去，不要上去，我也不知道為何不上去，自己當時已經上了第一層階梯，還沒上去，他們說，不要上去，他就先下來。

王金平指，後來他們（指柯志恩）說，台上都是整個綠營，事實上我也不介在意，但柯委員要求，有他們的立場，所以就沒有再上去了；王金平指事後有媒體說「我在生氣」，但王金平說「沒有啦，我高高興興繼續唱啊」。

王金平表示，他在台上唱，我在台下唱，媒體再提問「大家會覺得您是義消總會長，柯志恩委員將您請下來有點不適當、不禮貌，怎麼看？」王金平說，「以她（指柯志恩）的立場台上都是綠營的，但我是不知道啊」。

媒體再追問「會不會覺得委屈」，王金平回「有什麼委屈，到處都可以唱啊，在這裡我也可以唱給你們聽」。有媒體又問「會不會覺得綠營在挑撥離間？」王金平說，「不要作如是觀，到處都可以唱」。

2026九合一選舉 高雄市選舉 王金平 柯志恩

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