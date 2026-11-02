蔣萬安辯論大勝？沈伯洋：藍營支持者看他不斷攻擊很爽快

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在立法院接受媒體聯訪表示，為什麼台北市長蔣萬安的支持者會認為蔣萬安辯論大贏，是因為蔣萬安不斷在辯論中攻擊，讓支持者覺得很爽快。

台北市長候選人電視辯論會日前登場，雙方展開激烈交鋒，有支持者認為蔣萬安在辯論會中的表現勝過沈伯洋，沈伯洋今受訪時表示，他一開始就有預想到可能會有非常多的攻擊，但他不願意在辯論過程中回應對方的攻擊，是因為他設想自己如果是一般市民，看到互相攻擊、鬥嘴，他就會關電視、不想看了。

沈伯洋指出，他當初的策略很簡單，就是不管對方怎麼攻擊，他最多就是在20秒到30秒之內回應，其他時間則繼續說明市政有關的議題。

沈伯洋認為，國民黨之所以會認為他們贏很多，是因為蔣萬安不斷地攻擊，連回答問題的時間也拿來攻擊，蔣萬安的支持者看到這樣會覺得很爽快，這種爽快是一時的，選舉是一時的，但是對台灣民主帶來的傷害卻是長久的，所以他覺得無論如何，都不想陷入到這樣的一個攻防。對藍營支持者覺得蔣萬安大勝，沈伯洋說「尊重」。