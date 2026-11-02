台中市長民調竟拿江啟臣比蔣萬安 洪孟楷轟誤導：張飛打岳飛

九合一選舉白熱化，國民黨立委洪孟楷今天指出，有網路媒體報導台中市長選情，內文列出台中市長候選人江啟臣、何欣純的支持度，卻引用「新北市長選舉」的網路民調，又將江啟臣與台北市長蔣萬安比較，根本是「張飛打岳飛」，他呼籲NCC、數發部及中選會調查這是否涉及造假新聞、意圖使人不當選。

洪孟楷表示，選戰倒數26天，各地選情進入白熱化，但不代表新聞可以張冠李戴到毫無下限。今天早上看到一則新聞，報導台中市長選舉，內文引用的網路投票，題目卻是「你支持誰當新北市長？」接著列出江啟臣與何欣純的支持度，最後又寫成「江啟臣與蔣萬安」相差6.7個百分點。

洪孟楷質疑，到底在選台中、新北，還是台北？江啟臣和蔣萬安什麼時候變成捉對廝殺的對手？「張飛打岳飛，殺得滿天飛」，原以為只是順口溜，沒想到竟成了新聞內容。連城市、候選人都對不上，卻能煞有其事地分析誰領先、誰落後，這樣的民調新聞，如何讓人相信？

洪孟楷說，很難想像，這篇報導如何經過記者撰寫、編輯確認，最後正式上架。還是為了吹捧特定候選人，拿別人的稿件亂改，甚至丟給AI拼湊，就能成為一則魚目混珠的新聞？越來越多莫名其妙的民調與網軍操作，讓選舉風向混亂，也讓許多民眾厭倦、不願表態。但選戰再激烈，都不能拋棄新聞查證的基本要求，更不能把網路投票當成嚴謹民調來解讀。

洪孟楷指出，據掌握，江啟臣在台中的選情一直穩定領先。即使大環境相對逆風，有台中市長盧秀燕8年有口皆碑的施政，以及江啟臣的國際視野與認真經營，藍營對台中的選情有信心。至於這種連比較對象都搞錯的報導，又有什麼參考價值？

洪孟楷說，他要敬告NCC、數發部、中選會：題目問新北市長，結果卻報導江啟臣與何欣純，再拿江啟臣和蔣萬安比較，算不算誤導選民？造假新聞、意圖使人不當選？不要裝瞎看不見，事實上，就是公權力有意的全面擺爛，才會讓這樣的謠言歪風，充斥在台灣社會的各個角落。