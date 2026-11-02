謝國樑駁：不進宮廟不是事實 曾率隊去大甲鎮瀾宮、北港朝天宮交流

台灣政治人物喜歡跑宮廟建立組織人脈，也爭取宗教票，基隆市長謝國樑是虔誠基督徒，他今天上廣播節目受訪談到「說我不進宮廟不是事實」，台灣尊重個人信仰，但也不該攻擊別人的信仰。他很用心照顧不同宗教團體，曾親自率隊去大甲鎮瀾宮、北港朝天宮交流。

「拿我的信仰做文章，相信市民有智慧去判斷。」謝國樑說，他的基督教信仰帶領他做更好的的施政，也更懂得愛人，視民猶親，這些是宗教信仰帶給他的信念，他強調沒有忽略任何一個宗教，關心基隆所有的廟宇，市府提供科目，鼓勵廟宇團體可以來申請經費交流，也輔導宮廟成立協會，透過更完善的運作，爭取補助挹注發展。

童子瑋的祖父童永長期擔任基隆慶安宮主委，謝國樑說，他的對手童子瑋有宗教淵源是事實，「持續攻擊我是基督徒，說我不進宮廟不是事實」，他曾陪台中市長盧秀燕赴奠濟宮參拜， 也帶隊去大甲鎮瀾宮、北港朝天宮交流，樂於服務各宗教，也因此宮廟團體等為他成立宗教後援會。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及宗教話題時，他駁斥坊間質疑他不進宮廟的說法並非事實，希望外界能尊重每一個人的宗教信仰及選擇。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及宗教話題時，他駁斥坊間質疑他不進宮廟的說法並非事實，希望外界能尊重每一個人的宗教信仰及選擇。圖／截取廣播節目直播畫面