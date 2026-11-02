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昨洋流大造勢後 蔣萬安一早回防大安森林公園拜票
年底選戰倒數26天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天洋流號到大安文山大造勢後，台北市長蔣萬安今也一早回防大安森林公園，向市民問早 親切互動展現高人氣。
蔣萬安今上午市政行程前，一早先前往大安森林公園，向晨運市民問早致意，沿途受到民眾熱情歡迎，不少市民主動上前握手、合影，並高喊「市長加油」、「市長我們支持你！」現場互動熱絡，展現高人氣。
蔣萬安一早抵達大安森林公園，沿途向晨運、散步的市民朋友親切問候，許多民眾看到蔣萬安，紛紛拿出手機合影留念，也有不少市民主動上前握手，表達支持與鼓勵。面對民眾熱情，蔣萬安也一一親切回應，與市民合照、寒暄，感謝大家的肯定與支持。
今天上午行程由競選總部總幹事羅智強，以及台北市議員鍾沛君、李柏毅、曾獻瑩、楊植斗等人陪同，一行人沿途向市民問早致意。
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