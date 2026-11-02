電動機車發出2.6萬輛 謝國樑：最後6個月申請率100%達標

基隆市長謝國樑2022年競選時推出「公益青年就業電動機車」政策，原定計畫4年補助5萬輛，截至今年9月，實際發放數量約2萬6千多輛，最後6個月的申請率100%達標，電動機車執行進度及過程紛擾成選戰攻防，遭對手攻擊政見跳票。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談起電動機車政策執行情況，主持人黃暐翰關注發放5萬輛電動機車政策未能在第一任期內達標，是否影響市民信任？謝國樑說明，原本設定申請年齡是78年次至92年次，搭配每年4小時公益服務時數，申請時必須提供一輛老舊燃油機車汰舊換新。

謝國樑說明，會抓5萬輛電動機車這個數目，是預估基隆7萬5千名這個年齡區間年輕人有7成來申請。經滾動檢討申請熱度，申請年齡後來放寬為68年次至92年次，也取消公益時數門檻，鼓勵更多人有機會申請。

謝國樑強調，基隆有18萬輛機車，汰舊換新這個條件不能免，否則突然多了5萬輛機車上路，對城市環境、道路負荷將是壓力。

「最後6個月的申請率100%達標，每一位來申請的都拿到了。」 謝國樑強調，最近有6個月，來申請的市民都已領到電動機車，政策執行力可受檢驗。謝也提到，電動機車政策執行到一半時，便遭遇罷免考驗，他和團隊仍堅定做對的事，讓好政策持續推進。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談起電動機車政策執行情況。圖／截取廣播節目直播畫面