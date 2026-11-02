快訊

高雄知名骨科醫院傳醫療暴力！男不滿母術後恢復不佳暴打醫師

換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

大陸記憶體想靠新技術超車 美光看清眉角決定不跟了

聽新聞
0:00 / 0:00

有信心連任 謝國樑：蔣萬安是區域母雞「蔣萬安好，我們就好」

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。圖／截取廣播節目直播畫面
謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。圖／截取廣播節目直播畫面

基隆市長謝國樑尋求連任，民進黨對手童子瑋來勢洶洶，藍綠廝殺激烈。謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。

2026九合一選舉

隨著投票日逼近，民調資訊滿天飛。謝國樑透露，團隊內參民調是很真實的數據，目前仍有領先，但領先不多。

黃暐翰問到，洋流現象是否因為外溢對基隆選情造成影響，謝強調，北市長蔣萬安是區域母雞，「蔣萬安好，大家就會好」，近期台北市長選戰情勢正在變化，蔣萬安競總成立造勢穩定藍營軍心，電視辯論表現、蔣萬安妻子石舫亘掃街等，有催出藍軍的熱情，基層反映很好。

「這陣子藍軍支持者比較悶，憋在心裡。」謝談到，前陣子隨著洋流興起，蔣萬安被鋪天蓋地出征，藍營面對遭司法偵辦等打擊，多少會衝擊藍軍氛圍，但他對基隆市長連任選情深具信心，客觀條件上，基隆選民結構比雙北更藍，藍大於綠的基本盤有助於藍營，加上他任內4年有端出具體成績單，有贏得市民認同。

「我很認真，沒有白耗時間。」謝國樑說，他上任不久後即面臨罷免挑戰，團隊邊做事、邊防守，盡最大努力做好市政，對選舉保持平常心，「我有信心我會當選」。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。圖／截取廣播節目直播畫面
謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。圖／截取廣播節目直播畫面

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。圖／截取廣播節目直播畫面
謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。圖／截取廣播節目直播畫面

謝國樑 蔣萬安 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯文哲提醒「現任有優勢...不要怕洋流」 蔣萬安：有機會希望請益

「洋流」昨造勢今回防萬華....與太太分進合擊拚陸戰 蔣萬安說話了

北市長辯論後 凌濤提五大動態觀察：洋流外溢效果已大幅限縮

大咖出招…基隆市長戰 張善政、王美花各挺藍綠博認同

相關新聞

聯合報民調／高雄激戰 辯論前支持度柯志恩33%緊追賴瑞隆40%

聯合報針對高雄市長民調出爐，民進黨賴瑞隆以4成支持度領先國民黨柯志恩的3成3，另有2成6選民仍未決定，不過，民眾黨支持者與中立選民支持柯志恩的比例都高於賴瑞隆，最後一個月如何爭取尚未決定的選民支持，將是選戰勝負關鍵。

有信心連任 謝國樑：蔣萬安是區域母雞「蔣萬安好，我們就好」

基隆市長謝國樑尋求連任，民進黨對手童子瑋來勢洶洶，藍綠廝殺激烈。謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。

沈伯洋推無限都更 網紅陳沂點出問題：不用說出口連入口在哪都不知？

年底選戰倒數26天，民進黨台北市長候選人沈伯洋再拋「無限都更」政見。網紅陳沂在臉書問，每個地段的房價都不一樣，「我要是好的，憑什麼跟你爛的交換啊？」沈說交換機制很複雜，要專家討論，然後咧？住戶不同意你能怎麼辦？

嘉市選戰辯論戰 張啓楷王美惠黃宏成隔空交鋒選前無法辯論

嘉義市長選戰倒數，5位市長候選人是否同台辯論，成為選戰焦點。藍白共推市長候選人張啓楷昨天前往民進黨候選人王美惠競總下戰帖辯論，遭王美惠婉拒，雙方隔空交鋒。無黨候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統日前已到張啓楷競總下戰帖，3人為了是否辯論隔空交火，掀起「辯論場外的辯論」。

盧秀燕誇蔣萬安辯論佳 反守為攻氣勢上來了

台北市長電視辯論後，藍營士氣大振。台中市長盧秀燕昨說，台北市長蔣萬安辯論表現非常好，把氣勢拉上來，民調從辯論前小輸到小贏，但還沒超過誤差值，仍要繼續加強，且對手沈伯洋挾黨國資源，選前要小心防範可能有「更強大、惡劣的招數」。民眾黨主席黃國昌說，沈伯洋辯論回答得不知所云，很少看到表現差距這麼大的辯論會。

影／抱病親自拜託！宜蘭老議長張建榮被人攙扶為子授旗 感動全場

國民黨宜蘭縣議長張勝德今天舉辦競選總部成立大會，會場來了非常多支持者，張勝德的父親老議長張建榮最近生病住院，為了兒子這場活動，他特別向醫院請假，堅持親自到場，體弱的他在眾人攙扶下，站在講台邊向支持者懇託並授旗給兒子，會場響起如雷掌聲，讓人感動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。