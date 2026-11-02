有信心連任 謝國樑：蔣萬安是區域母雞「蔣萬安好，我們就好」

基隆市長謝國樑尋求連任，民進黨對手童子瑋來勢洶洶，藍綠廝殺激烈。謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。

隨著投票日逼近，民調資訊滿天飛。謝國樑透露，團隊內參民調是很真實的數據，目前仍有領先，但領先不多。

黃暐翰問到，洋流現象是否因為外溢對基隆選情造成影響，謝強調，北市長蔣萬安是區域母雞，「蔣萬安好，大家就會好」，近期台北市長選戰情勢正在變化，蔣萬安競總成立造勢穩定藍營軍心，電視辯論表現、蔣萬安妻子石舫亘掃街等，有催出藍軍的熱情，基層反映很好。

「這陣子藍軍支持者比較悶，憋在心裡。」謝談到，前陣子隨著洋流興起，蔣萬安被鋪天蓋地出征，藍營面對遭司法偵辦等打擊，多少會衝擊藍軍氛圍，但他對基隆市長連任選情深具信心，客觀條件上，基隆選民結構比雙北更藍，藍大於綠的基本盤有助於藍營，加上他任內4年有端出具體成績單，有贏得市民認同。

「我很認真，沒有白耗時間。」謝國樑說，他上任不久後即面臨罷免挑戰，團隊邊做事、邊防守，盡最大努力做好市政，對選舉保持平常心，「我有信心我會當選」。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，他說，基隆過去4年經歷2次選舉、2次罷免投票，他對連任之役有信心，「因為我們是真的有做事」。圖／截取廣播節目直播畫面