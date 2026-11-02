沈伯洋推無限都更 網紅陳沂點出問題：不用說出口連入口在哪都不知？

年底選戰倒數26天，民進黨台北市長候選人沈伯洋再拋「無限都更」政見。網紅陳沂在臉書問，每個地段的房價都不一樣，「我要是好的，憑什麼跟你爛的交換啊？」沈說交換機制很複雜，要專家討論，然後咧？住戶不同意你能怎麼辦？

陳沂嘆，在台灣搞「無限都更」，不用說出口了，你連入口在哪都不知道？

年底選戰倒數，沈伯洋再推「無限都更」，陳沂說，沈原話是這樣說：「我們希望在都更的時候大家搬家只搬一次，這是大原則。」那要怎麼做？「就是政府先蓋房子，然後跟住戶交換。」

陳沂說，「對，你沒看錯，這就是沈伯洋講的入口和出口！」陳沂也點出問題「每個地段的房價都不一樣，我要是好的 憑什麼跟你爛的交換啊？」「然後咧？住戶不同意你能怎麼辦？」

沈伯洋昨天針對無限都更議題，對是否會將公私土地產權交換納入討論？沈伯洋表示，比較麻煩的是計價的機制，都更本來就有都更條例，但產權如何換算、殭屍都更如何退場需要條例，需要議會通過，一旦有這個退場的條例後，賠償、法律諮詢、租稅怎麼去計都蠻複雜的，是一個比較細緻的政策。