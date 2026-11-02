嘉市選戰辯論戰 張啓楷王美惠黃宏成隔空交鋒選前無法辯論

嘉義市長選戰倒數，5位市長候選人是否同台辯論，成為選戰焦點。藍白共推市長候選人張啓楷昨天前往民進黨候選人王美惠競總下戰帖辯論，遭王美惠婉拒，雙方隔空交鋒。無黨候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統日前已到張啓楷競總下戰帖，3人為了是否辯論隔空交火，掀起「辯論場外的辯論」。

張啓楷前往王美惠競總下戰帖遭拒，王美惠發聲明批張啓楷此舉是為選舉製造聲量作秀，以「登門踏戶」、「叫囂撒野」等強烈字眼表達不滿。王美惠強調，在嘉深耕22年，對地方發展與市民需求熟悉，不需要透過辯論才能證明對嘉義了解，不用辯論，她比對手更清楚嘉義需要什麼。

針對王美惠批評，張啓楷臉書聲明，誠意邀請辯論，卻被扭曲成上門鬧場，感到遺憾。他表示，前往王美惠競總部前，事先通知競總，也通知媒體，整個過程合情、合理且合乎禮節，未進入服務處，所謂「登門踏戶」的說法，完全不是事實。

另，黃宏成日前到張啓楷競總遞交辯論邀請，張啟楷競總反將一軍，要求邀集4名候選人參與，黃宏成事後臉書發文，強調自己單槍匹馬前往張啓楷競總，遞交辯論邀請，張啓楷卻動員群眾到王美惠競總，質疑張是否藉機製造事端。

28日選舉投票前，5位市長候選人是否能夠同台公辦辯論，依市選委會調查結果，同意舉辦辯論會人數未達3分之2門檻，確定無法辦公辦市長辯論會，已發函通知5位候選人舉辦公辦政見發表會，定21日周末上午9時在世新有線電視台舉行，採兩輪方式進行，每位候選人每輪有12分鐘發表時間，兩輪合計24分鐘，讓五位候選人分別向選民說明政見與施政理念。

嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（右 ）日前前往候選人張啓楷競選總部遞交公開辯論書，要求依選舉規辦公開辯論。圖／讀者提供