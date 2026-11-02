影／抱病親自拜託！宜蘭老議長張建榮被人攙扶為子授旗 感動全場

國民黨宜蘭縣議長張勝德今天舉辦競選總部成立大會，會場來了非常多支持者，張勝德的父親老議長張建榮最近生病住院，為了兒子這場活動，他特別向醫院請假，堅持親自到場，體弱的他在眾人攙扶下，站在講台邊向支持者懇託並授旗給兒子，會場響起如雷掌聲，讓人感動。

高齡80歲的張建榮縱橫宜蘭政壇40餘年，曾經當過宜蘭市民代表及縣議員，在他當選的7屆縣議員中，有4屆選上議長，四年前卸任交棒，由兒子張勝德參選議員，同時也順利當選議長。張建榮交友廣闊，曾擔任宜蘭義消總隊長，與前立法院長王金平是好友，擔任多屆縣黨部主委，與國民黨副主席李乾龍也是老友。

張建榮原本就患有有糖尿病，透過運動與飲食控制得不錯，今年身體狀況時好時壞，最近更因病住院。他非常關心兒子張勝德的選情，家人勸他好好休養，但他堅持今天一定要出席競總成立大會，親自向好朋友請託。

據了解，張建榮住院期間就陸續打電話拜託，今天包括黨主席鄭麗文與副主席李乾龍都到場，大會安排在市長陳美玲與縣黨部主委林建榮致詞後，由張建榮懇託並授旗給兒子張勝德。由於張建榮身上還有尿袋，行動不便，眾人攙扶他站在講台邊致詞。

他緩緩說，很感謝大家來到這裡，他因為住院將近一個月，沒有跟各位拜託「勁歹勢」。

張建榮在喊話請大家全力支持張勝德時，因用力聲音放大，咳了幾聲；此時，大會司儀高喊「張建榮，加油」、「張勝德，凍蒜」，張建榮接著授旗給兒子張勝德，會場響起如雷當聲，氣氛感人。

54歲的張勝德這次參選宜蘭市第一選區縣議員，15人登記選出7席，競爭激烈，張勝德雖列入領先群名單中，但仍不敢掉以輕心，至於未來是否進一步角逐議長？他表示，先做好目前的事，選上縣議員再說，如果能夠連任，宜蘭河周邊建設將是重點工作。

老議長張建榮走路需人攙扶，仍堅持出席兒子張勝德的競總成立大會，親自向大家拜託。記者戴永華／攝影

老議長張建榮抱病授旗給兒子張勝德，愛子心切的真情懇託，讓所有與會者感動。記者戴永華／攝影