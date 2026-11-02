雲縣 劉建國打總統牌 張嘉郡有神隊友

雲林縣長選舉藍綠候選人拚拉抬聲勢，賴清德總統昨三度為民進黨劉建國站台，指出應堅定支持有台灣心、本土情的劉建國當縣長；國民黨張嘉郡昨成立宗教團體後援會，張父親、前縣長張榮味與姑姑、縣長張麗善合體助選，她向支持者喊話「乎我一擺機會」。

劉建國和黨籍北港鎮長長候選人吳雅雯昨成立聯合競總，劉建國說，北港媽祖香火鼎盛，除靠進香人流，更需要引進優質產業增加就業，他承諾若當選，在一屆任內把北港產業園區打造完成。

擔任劉建國競總主委的賴清德總統稱讚劉爭取雲林重大醫療建設有目共睹，話鋒一轉說，台灣民主得來不易，雲林縣民卻無法自己做主，是一個家族在做主；賴清德也以張嘉郡二○一四年參加福州海峽青年峰會說「中國夢是青年應該所打拚的夢」，指出「我們的夢是雲林夢，是台灣夢，絕不是中國夢」。

張嘉郡成立宗教團體後援會，由四湖三條崙海清宮主委蘇金志擔任總會長，台西五條港安西府主委林清標、西螺吳厝朝興宮主委廖承洋、斗六新興宮主委賴建文先後致贈菜頭、蒜頭、包子等吉祥物。

張榮味、張麗善都出席力挺，張嘉郡以競總主委歐明憲多年前遭遇空難僅受輕傷為例，形容對方是有福之人，也相信自己有福氣；她說，過去曾努力爭取高鐵雲林站等建設，完成許多看似不可能的任務，而過去八年張麗善縣府團隊協助宮廟處理長年累積的土地難題，自己若當選將延續協助宗教團體健全產權及辦理合法化。對於賴總統的言論，張嘉郡陣營表示不予回應。